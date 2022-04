“Me llamo María Elizabeth, soy extranjera. Soy de Estados Unidos y soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad de los Andes”. Una y otra vez, esta fue la frase que la supuesta ciudadana americana repitió ante las cámaras de transeúntes, periodistas y gestores de la Secretaría de Gobierno, mientras un grupo de cuatro uniformados del Esmad la custodiaban a una patrulla de la Policía junto con otras dos mujeres que habían sido arrestadas por participar en los desmanes la Universidad Nacional el 28 de abril.



Tras una jornada de protestas y enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la fuerza pública, el reporte de las autoridades señaló que se habrían efectuado cuatro capturas, de ellas, una sería la mujer extranjera, otras dos mujeres estudiantes de mediana edad y un hombre que no se ha podido identificar. De la misma manera, la Policía confirmó la aprehensión de tres menores de edad y otros seis que fueron conducidos a un Centro de Traslado por Protección.



De acuerdo con el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, las autoridades adelantan un proceso de investigación con la Interpol para verificar los antecedentes de la mujer que se identificó como María Elizabeth. “Con migración estamos averiguando esta mujer que función y actividad cumplía en nuestro país. De la misma manera estamos investigando si tiene algún requerimiento internacional porque en nuestro país estaba cometiendo actos delictivos”.



Por el momento, la mujer extranjera se encuentra en manos de la Fiscalía que, aunque no ha revelado información detallada del proceso, sí confirmó que se encuentra en judicialización. No obstante, hasta el cierre de esta edición, la audiencia en de legalización frente a un juez de garantías no había sido radicada en los estrados.



Lo que si se conoció es que la extranjera podría ser procesada por terrorismo y que se pediría ante un juez que fuera expulsada del país por participar en actos violentos en contra de la fuerza pública y el orden de la ciudad capital.

A las 5 p. m. encapuchados iniciaron una confrontación contra polocías en la U. Nacional. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Otras investigaciones

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Bogotá, se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para quien ayude a dar con el paradero de los sujetos que vandalizaron la ciudad.



Por otro lado, se expidió una noticia criminal por la instrumentalización de menores de edad en medio de las manifestaciones. “Los menores que encontramos en medio del enfrentamiento llevan mecheros, machetes, cascos y chaucheras. Con esto pretendían atentar contra la Policía”, dijo Camacho.

Jonathan Toro

Redacción Bogotá

