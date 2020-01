Se caldea el ambiente en víspera de las corridas de toros

A una semana de que empiece la temporada de corridas de toros en la plaza de Santamaría, los antitaurinos preparan 41 actividades paralelas, que se realizarán entre el 1.º de febrero y el 1.º de marzo, justo cuando se van a desarrollar las jornadas de toreo.



Los grupos de animalistas que se agruparon fueron más de 60 y anunciaron que tendrán una agenda común para manifestarse. Entre las actividades que harán hay bailes, exposiciones de pintura, fotografías, muestras de cine animalista en bibliotecas de distintas localidades y representaciones teatrales en las que se recrean las corridas de toros.

La temporada para los antitaurinos se abrirá con una ‘velatón’, que se efectuará el 1.º de febrero, con la asistencia de cientos de personas que están en contra de las corridas de toros.



“Allí vamos a firmar un manifiesto, que va a ser una especie de reivindicación, como un pacto de paz con la ciudadanía”, dijo Caterin Hernández, directora nacional de la fundación Animanaturalis, una de las organizaciones que están preparando las actividades.

Adicionalmente, el próximo domingo, el día del inicio de las corridas de toros de este año, los grupos animalistas ejecutarán actos de protesta pacífica. El performance, denominado 'Bogotá se tiñe de sangre', se llevará a cabo al mediodía, frente al Museo Nacional, y tendrá una duración aproximada de 40 minutos, durante los cuales se recreará una corrida de toros.



Los taurinos, en contraste, tienen una gran expectativa por la nueva temporada. Anwar Farías, director de Casa Toreros, la empresa que estará a cargo de las corridas de este año, sostuvo que tanto la alcaldía como el gobierno distrital se comprometieron a garantizar la seguridad del espectáculo.

“En el pasado ha habido algunos incidentes, y nada es más importante que la integridad de los asistentes”, señaló el empresario.



Un elemento que condimenta este debate es el hecho de que la alcaldesa Claudia López y su secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, se han pronunciado abiertamente en contra de la fiesta taurina. De hecho, a principios de este año la mandataria dijo que no habría recursos públicos para este tipo de eventos.



Luis Ernesto Gómez, por su parte, ha mostrado apoyo a las manifestaciones antitaurinas y, cuando era viceministro del Interior, promovió un proyecto de ley que buscaba prohibir las corridas de toros en Colombia.

Con organizaciones animalistas empezó la preparación de la “Temporada Antitaurina”, una serie de actividades culturales y de activismo simultáneas a esta temporada.



“¡Respetamos el contrato firmado por la anterior administración, pero rechazamos categóricamente el maltrato animal!”, escribió Gómez en su cuenta de Twitter.



Esta administración, al igual que la anterior, no tiene la potestad de vedar el espacio en el cual se hacen las corridas de toros debido a una sentencia de la Corte Constitucional que se lo prohíbe. La decisión final está en manos del Congreso, que aún no ha tomado cartas en el asunto.



La posición que han tenido Claudia López y su secretario a este respecto es criticada por algunos sectores taurinos. “Luis Ernesto Gómez está tomando parte de un evento que va en contra de una manifestación cultural que tiene un respaldo legal”, dijo Felipe Negret, exdirector de la Corporación Taurina de Bogotá.



“Es muy grave que el secretario de Gobierno llame a la desobediencia civil. Él no debería tomar partido cuando hay unos derechos en tensión. Tiene que guardar imparcialidad”, puntualiza Negret.



Precisamente, uno de los puntos que generan más tensión es el dispositivo de seguridad que se establecerá alrededor de la plaza de Santamaría y que en la alcaldía pasada se tomaba muy en serio, pues, con el fin de evitar confrontaciones, se llegó a disponer de más de 900 policías.



Por esa razón, las peticiones a las que apuntan los grupos animalistas, y que se han puesto sobre la mesa en distintas reuniones que han sostenido con la Secretaría de Gobierno, es la disminución de los anillos de seguridad con el propósito de que se garantice la protesta pacífica en las inmediaciones de la plaza.



Estas medidas todavía no se han tomado en razón de que en el transcurso de esta semana se realizarán reuniones entre la Secretaría de Gobierno, los grupos antitaurinos y los defensores del toreo.



