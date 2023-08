Motociclistas y conductores convocaron protestas este lunes 28 de agosto por el alza del precio de la gasolina. En medio de la jornada, hubo roces en Bogotá entre algunos moteros y políticos.

(Siga la cobertura: En vivo: caos en Bogotá y otras ciudades por manifestaciones contra el alza de gasolina).

Las manifestaciones comenzaron sobre las 10 a. m. Motociclistas se citaron en la Biblioteca Virgilio Barco para demostrar su descontento. Sin embargo, al lugar, también arribaron equipos de campaña de candidatos al Concejo de Bogotá.

En medio de abucheos, ciudadanos hicieron que los políticos abandonaran el lugar. "¡Fuera, fuera!", gritaban al rechazar que estuvieran haciendo campaña en plena protesta.

Por la tensión, se requirió la presencia de los gestores de convivencia para mediar.

#BOGOTÁ A esta hora (11:55am), en la biblioteca Virgilio Barco, se registran agresiones entre el gremio de motociclistas y equipos de campaña de candidatos al Concejo de Bogotá. Autoridades intervienen. @BotteroJuan95 pic.twitter.com/jAzA1VrHMJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 28, 2023

(Le recomendamos: Marchas hoy por alza de gasolina: ciudades, vías y horarios de las manifestaciones).

La jornada de protestas ha sido promovida por los congresistas Jennifer Pedraza y Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández. De hecho, ambos salieron a las calles a acompañar las movilizaciones.

🔴ESTAMOS LISTOS!! A punto de iniciar la movilización en contra del alza del precio de la gasolina y la posible alza en el acpm. Vamos EN VIVO por nuestra página oficial de facebook! pic.twitter.com/9pPj4zA8Yw — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) August 28, 2023

"Le pido al presidente Gustavo Petro y a la alcaldesa Claudia López respetar el legítimo derecho a la protesta y que no hagan uso de estas grúas para reprimir a la gente", dijo, por su parte, la congresista Pedraza.

Van llegando transportadores y ciudadanía en general a los puntos de encuentro de la movilización pacífica contra el alza de la Gasolina.

Le pido a @petrogustavo y a @CludiaLopez respetar el legítimo derecho a la protesta y que no hagan uso de estas grúas para reprimir a la… pic.twitter.com/vjVuDNxCUI — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) August 28, 2023

(Puede ver: Así van las protestas contra el aumento en el precio de la gasolina en Medellín).

Las peticiones de los motociclistas y transportadores de carga

La gasolina, en enero de este 2023, tenía un precio de $ 10.253 por galón. Para agosto, ocho meses después, ronda los $ 13.584.

Facebook Twitter Linkedin

Gremios de taxistas, motociclistas y camioneros salieron a protestar. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

El alza ha sido criticada duramente por los conductores. "Estamos pidiendo que el combustible no se toque más. La gasolina ya subió lo suficiente como para tener un presupuesto adecuado. El ACPM no se ha tocado. Si el ACPM sube, todo sube", afirmó Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, en diálogo con Citytv.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro aseguró que desde el inicio de su gobierno se congelaron los precios del diésel y de los peajes.

"La mayoría de la flota de camiones del país usa diésel y paga peajes en las carreteras de Colombia. El combustible y los peajes representan cerca del 85 por ciento de sus costos", añadió.

La mayoría de la flota de camiones del país usa diesel y paga peajes en las carreteras de Colombia.



El combustible y los peajes representan cerca del 85% de sus costos.



Precisamente desde que inicio mi gobierno tanto el diesel como a los peajes se le congelaron sus precios https://t.co/j5KKFIayUc pic.twitter.com/1OrmaGJbdA — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 28, 2023

En ese sentido, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, recordó que el Gobierno no ha subido el precio del diésel este año ni lo contempla: "No hay motivo para que los camioneros amenacen con un paro con el argumento de que está subiendo el precio del diésel. Es un objetivo absolutamente electoral y político que no podemos aceptar", sostuvo.

El Gobierno no ha subido el precio del diésel ni ha contemplado aumentos este año. El precio promedio actual a nivel nacional es de $9.065 por galón. pic.twitter.com/9iFEexKOwP — MinHacienda (@MinHacienda) August 28, 2023

También puede leer:

- Domiciliarios: ¿cuánto les descontarían de seguridad social por reforma laboral?

- Papá de Daniel Sancho, confeso asesino de colombiano, hace fuerte advertencia del caso.

- ¿Es viable una tarifa diferencial de gasolina para los taxis? Esto dicen los expertos.

- Revisarán tarifa diferencial de gasolina para taxistas: hablan Mintransporte y gremio.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS