El sistema Transmilenio informó que, debido a una manifestación sobre la calle 80 a la altura de la carrera 24, la estación Polo fue cerrada y se registra una congestión fuerte en las troncales 80, NQS, Suba y Norte.



Las protestas están lideradas por un grupo de 30 padres de familia del colegio Juan Francisco Berbeo que le exigen a la Secretaría de Educación rutas escolares para sus hijos.



"No nos vamos a mover hasta que el Distrito no nos dé una solución. Tenemos niños que se tienen que venir solos desde Suba hasta Barrios Unidos todo porque no hay rutas", le dijo un padre de familia a Arriba Bogotá.

📢#ATENCIÓN



[7:35 a.m.]#AEstaHora |Se presenta manifestación e la calle 80 con carrera 24, sentido Oriente-Occidente. Se genera afectación de la calzada mixta y exclusiva.



Autoridades realizan acompañamiento. pic.twitter.com/Jz3GrWDQ29 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 31, 2022

Ante la situación, algunos usuarios han preferido bajarse de las rutas y caminar. Movilidad recomendó tomar vías alternas para llegar a la localidad de Chapinero.



"A la hora se realizan desvios operacionales para la flota que se dirige a los portales 80 y Suba: calle 72 al occidente hasta la carrera 28 al norte hasta la calle 80 donde retomamos el trazado", señaló Transmilenio.



Noticia en desarrollo...

REDACCIÓN BOGOTÁ

