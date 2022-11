La Secretaría de Movilidad informó esta mañana que en el momento se registran manifestaciones en la carrera 7 con calle 51A; en la avenida circunvalar con calle 51, por parte de estudiantes de la Antonio Nariño, en la calle 26 y en la carrera 7 con 40, a la altura de la Javeriana. Los manifestantes estarían afectando intermitentemente la movilidad en las calzadas mixtas. Las movilizaciones tienen un aforo aproximado de 50 personas.



Se recomienda tomar desvíos por la calle 32 al occidente y la avenida Caracas al norte o la Calle 39 al occidente y Carrera 7 al norte. Por su parte, TransMilenio informó que se dejan de atender las estaciones de la calle 26 desde Recinto Ferial hasta El Tiempo - Maloka.

🚨[11:50 a.m.]#AEstaHora Se presenta manifestación en la Av. El Dorado (calle 26) con Av. Rojas, sentido Occidente-Oriente. Se genera afectación de la calzada.



Autoridades acompañan a los manifestantes. pic.twitter.com/ext69cfNWN — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 18, 2022

Las manifestaciones previstas para hoy

15:00, Taxistas Movilización

Barrio Rafael Núñez (Cl. 53 con Cr. 45), realizarían un “Plan tortuga”, sobre la Cl. 26 y Av. Ciudad de Cali, en rechazo a los operativos de movilidad. No se descarta que estas personas se movilicen hacia el Aeropuerto El Dorado en busca de generar impacto mediático.



Concentraciones



- 07:30, Estudiantes Universidad Libre (Cl. 8 No. 5 – 80), en rechazo al costo de la matrícula para el año 2023. No se descarta la realización de bloqueos intermitentes y el desarrollo de una marcha por el sector.



- 07:30 Estudiantes Universidad Libre sede El Bosque (Cr. 70 No. 53 – 40), ante el alza en el costo en las matrículas para el 2023.



- 08:00, SINTRAIME. Superintendencia de Sociedades (Av. el Dorado No. 51 – 80), sindicato de trabajadores de la industria metalúrgica desarrollarán mitin para exigir derechos laborales.



- 08:00, Victimas del Conflicto Armado Procuraduría General de Nación (Cr. 5 No. 15 – 80), radicarán una tutela para exigir reparación.



- 10:00, Ambientalista. Plazoleta Ágora de Corferias (Cl. 24 No. 38 - 47), en rechazo a las políticas de transición energética.



- 10:00, Mesa Nacional por la Libertad En el marco de la actividad “Gran Toma a Bogotá” se realizará un plantón frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (Cl. 26 No. 51 - 50). No se descarta posible marcha hacia la Plaza de Bolívar.



- 10:00, Estudiantes Universidad Distrital sede Macarena - (Cr. 3A No. 26B - 1), actividades culturales, canelazo y culminación de un mural denominado “Hermanos San Juan”.



- 11:00, Animalista. Plaza de Bolívar (Cr. 7 No. 10 – 11), con el fin de exigir respeto y dignidad para los animales.



- 2:00 p. m., Mesa Nacional por la Libertad. Plaza de Bolívar (Cr. 7 No. 10 – 11), para exigir la renuncia del presidente Gustavo Petro.



- 2:00 p. m., Primera Línea * Concejo de Bogotá (Cl. 36 No. 28A - 41), desarrollo del comité distrital pro indulto, con de tratar temas referentes a la libertad de los presos políticos.



- 5:00 p. m., Feministas. Universidad Pedagógica Nacional (Cl. 72 con Cr. 11), asamblea para coordinar actividades de manifestación para el 25 de noviembre.



REDACCIÓN BOGOTÁ