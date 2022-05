La Secretaría de Movilidad recuerda a la ciudadanía que todos aquellos que tengan multas de tránsito sin pagar hasta el 30 de junio del 2021, podrán recibir hasta el 60% de descuento si hacen la cancelación respectiva hasta las 11:59 p. m. del 14 de mayo de este 2022.



Los descuentos hacen parte de la Ley de Inversión Social, sancionada en el 2021 por el congreso nacional y con la que se pretende contribuir a la “reactivación económica, a la generación de empleo y a la estabilidad fiscal del país, con el propósito de proteger a la población más vulnerable contra el aumento de la pobreza, preservar el tejido empresarial y afianzar la credibilidad de las finanzas públicas“.



Se trata de un descuento transitorio para realizar el pago de las multas impuestas en Bogotá. Con esta amnistía se puede generar el pago de las multas con descuentos y sin la aplicación del interés de mora.



Según Paulo Andrés Rincón Garay, subsecretario de Gestión Jurídica de la Secretaría de Movilidad, afirmó que hasta el momento se han recaudado aproximadamente 7.000 millones de pesos, “han pagado 46.607 ciudadanos, las personas que podrían acceder a la amnistía son 591.000 aproximadamente”.



Cabe aclarar que la aplicación de los descuentos varía dependiendo del tipo de vehículo y la fecha de pago



Para los automóviles, habrá un descuento del 50% si los pagos se realizan antes de finalizar el 14 de mayo. Mientras que las motos, solo deberán cancelar el 40% de la multa si realizan el pago para la misma fecha.

A partir del 15 de mayo y hasta el 14 de septiembre del 2022, los descuentos se reducirán. En el caso de los automóviles, deberán pagar el 80% de la infracción y para las motos la contribución será del 60% del total de la multa.



Rincón recuerda que, “solamente que se exceptúan de este beneficio las multas que se hayan impuesto por conducir bajo la influencia del alcohol o de sustancias psicoactivas. Para ellos no aplica”.



Para hacer efectivo el pago con descuento, las personas interesadas pueden realizar el trámite a través de la página web de la secretaría de movilidad, ingresando al menú ‘Consulta y pago de Comparendos’ en donde deberán diligenciar los datos solicitados y hacer la transacción por PSE.



Asimismo, se pueden realizar los pagos en los puntos del almacén Éxito y la Red Banco Amigo, para esto, se debe imprimir el volante de pago del portal digital de la Secretaría de Movilidad y presentarlo en el lugar.



En estos casos, el subsecretario recuerda que si el pago no se registra para el 14 de mayo, así el volante haya sido imprimido el sábado, los porcentajes no aplicarán con esta fecha “debemos recibir el pago hasta el 14 de mayo. Si lo imprimen hoy, pero lo pagan el 15, el sistema les va a registrar una mora con la parte correspondiente al descuento”.



La secretaría recuerda a la ciudadanía que es necesario que los datos del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) estén actualizados porque es el único mecanismo oficial que los organismos de tránsito tienen para notificar sobre las multas.

