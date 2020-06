Manada de perros atacó a hombre de 60 años en Chapinero

José Camacho, un hombre de 60 años, fue atacado por más de 10 perros en la localidad de Chapinero. Cuando caminaba por la calle 94 entre las carreras séptima y octava, la víctima no tuvo tiempo de reaccionar cuando los animales se abalanzaron sobre él y empezaron a atacarlo.

Los hechos fueron grabados con un celular por un transeúnte que pasaba por el lugar. En conversación con Citynoticias del fin de semana, de Citytv, Camacho narró los momentos de angustia que vivió.

En video quedó grabado el momento en el que una manada de perros atacó a un hombre en la calle 94 con Carrera Séptima. La víctima resultó con múltiples heridas en sus extremidades. Le contamos más detalles, vía #CityNoticias👇 pic.twitter.com/R7DsLZNzQL — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 23, 2020

"Estaba en el piso y no veía a nadie, yo lo único era que me cubría para que los perros no me hicieran daño en el rostro", contó. Algunas personas que pasaban por allí auxiliaron al hombre espantando a los perros. Finalmente, un Policía lo llevó a una clínica a Camacho, donde le dieron cinco días de incapacidad por las heridas.



“Me preocupé bastante, dejé de hacer lo que tenía que hacer y me fui a la clínica porque un Policía lo llevó. Ese señor lo había visto por ahí, pero con más pocos perros", contó Lucía Garnica, familiar del hombre herido, sobre el propietario de los canes.



El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, verificó el estado de salud de los animales que están a cargo de este habitante de calle.



