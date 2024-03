Mamá Ingrid Viviana Chamorro dice que quien mató a su hija en Suba quedó libre

Aún no ha sido posible esclarecer cuáles fueron las razones que llevaron a Nicolás Rodríguez Pacheco a asesinar a su expareja, Viviana Chamorro Castellanos, de solo 28 años de edad. Los residentes del edificio en donde todo ocurrió, tampoco han podido superar semejante acto de violencia que dañó la tranquilidad del lugar.

Todo ocurrió en el conjunto residencial Reserva de Plaza Imperial, en Suba, el 11 de abril de 2023, convirtiéndose en el octavo feminicidio ocurrido en el año pasado.

El preludio del feminicidio fueron los gritos de auxilio de la víctima mientras estaba siendo atacada de forma violenta, por lo que los testigos no dudaron en llamar al cuadrante de la Policía. "Cuando los oficiales llegaron llamaron a la puerta desde donde se había percibido una discusión, pero en un primer momento nadie les abrió", contó uno de los testigos.

Nicolás la atacó por la espalda y la empezó a apuñalar hasta que la dejó desangrar. Cuando arribó la policía ya estaba agonizando

Su mamá, Janeth Castellanos, dice que la atacó por la espalda y la empezó a apuñalar hasta que la dejó desangrar. Cuando arribó la policía ya estaba agonizando.

Pero luego, Nicolás, sin escapatoria, decide dejar entrar a los policías. Lo primero que observaron fue a la mujer tendida en el suelo y, junto a ella, un arma cortopunzante tipo cuchillo que fue embalada, rotulada y puesta bajo cadena de custodia. El presunto agresor también se encontraba herido.

De la pareja es poco lo que se conoce hasta el momento. Ella estudiaba criminalística y trabajaba de forma independiente y él se dedicaba a la venta de carros, pero estaba desempleado y no aportaba nada a la economía. Llevaban separados más un mes. Habían tomado esa decisión por problemas de convivencia. Simplemente, ya no se la llevaban bien. Él fue quien le pidió entrar al apartamento con la excusa de sacar una base cama, pero su intención era asesinarla.

El cuerpo de la joven presentaba dos heridas precordiales, que son un trauma cerrado con avulsión del corazón; heridas en la mano izquierda y una escapular derecha que revelan que intentó defenderse, según Medicina Legal. A pesar de la gravedad de las cortadas, Viviana fue conducida en un taxi al hospital de Suba, lo mismo que el presunto agresor. Ella fallece casi que de inmediato, mientras que él entra a cirugía con pronóstico reservado.

No me repongo. Es un golpe muy duro. Tenía muchos proyectos para su vida. No es comprensible que alguien simplemente llegue y la mate

Debido a la progresiva mejoría del feminicida, se les solicitó a los fotógrafos de la Unidad de Criminalística realizar la fijación fotográfica de Rodríguez. También se pudo establecer que este ciudadano no registraba antecedentes en el Sistema de información de la Fiscalía General de la Nación para el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa).

Las pruebas claves del caso

Luego de los trágicos hechos, los investigadores trabajan para recopilar todo el material de prueba existente, el cual incluye entrevistas con residentes del edificio en donde ocurrieron los hechos y familiares de la víctima y el victimario. También se recopila todo el material existente en video que mostraría los movimientos de la pareja antes del desenlace fatal. Allí se ve cómo ingresan al lugar a eso de las 11:54 de la mañana del 11 de abril de 2023.

Yo no entiendo la verdad por qué pasó eso, por qué quedó libre cuando él fue encontrado en la casa de mi hija

Ella tenía una chaqueta blanca, un pantalón oscuro y unas zapatillas rosadas, y él vestía una camisa negra, un pantalón oscuro y tenis blancos. Ambos ingresaron a la torre 7 y luego al ascensor. Es visible que la pareja no sostiene una conversación prolongada.

A Rodríguez Pacheco ya se le leyeron sus derechos como persona capturada. Durante el registro del apartamento se encontraron rastros de sangre en las paredes, en la puerta del baño y en el cuchillo, lo que demuestra el alto grado de violencia del crimen.

EL TIEMPO habló con algunos testigos del hecho, quienes dijeron que esta pareja venía de vivir en un conjunto de casas muy cerca del lugar del asesinato y que al apartamento habían llegado el 25 de enero de este año. Aunque todo es materia de investigación, lo que se ha venido escuchando es que tras la fallida relación, Nicolás se había obsesionado con su expareja y no toleraba que hubiera llegado a su fin.

Otro vecino relató que hace poco había visto a la joven ir a nadar a la piscina del edificio y que notó que tenía un golpe en la boca. "Yo le pregunté qué le pasaba, pero ella me dijo que no me preocupara, que lo olvidara". Esta joven tenía un hijo de ocho años de una relación anterior, quien ahora crecerá sin el amor de su mamá.

Lo cierto es que la familia necesita saber cuáles fueron las razones que llevaron a este hombre a quitarle la vida a su expareja, hecho que dejó sumida en la tristeza a la madre de la joven mujer y, claro, que se haga justicia. "No me repongo. Es un golpe muy duro. Tenía muchos proyectos para su vida. No es comprensible que alguien simplemente llegue y la mate".

La madre de la joven no puede creer que el atacante de su hija esté libre, pues considerada que es un peligro para la sociedad. "Fue por vencimiento de términos, pero el proceso sigue, dijo mi abogada".

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com