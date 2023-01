Ahora en Colombia -tras ser detenido en Panamá y devuelto al país por la Policía Nacional- John Poulos deberá responder ante la justica al ser señalado como “presunto autor de ocasionar la muerte violenta a Valentina Trespalacios Hidalgo, quien fue hallada en una maleta de viaje color azul al interior de un contenedor de basura en la localidad de Fontibón”, según se lee en su orden de captura.

El estadounidense sostenía una relación sentimental con la joven dj asesinada. Había llegado a territorio colombiano hace un par de días para, según les dijo a los familiares de la artista, establecerse con ella definitivamente. De hecho, les había asegurado que adquirió un apartamento al norte de Bogotá para residir allí con su prometida.



Sin embargo, mientras se adelantan las audiencias pertinentes, se ha conocido que Poulos en realidad alquiló el apartamento por medio de la aplicación Airbnb, de donde salió en la mañana del domingo, 22 de enero, con una maleta azul que, para los investigadores, contenía el cuerpo de Trespalacios.

¡Atención! El video de 39 segundos que hunde a novio de Valentina Trespalacios. ¿Qué es lo que muestra? @ELTIEMPO https://t.co/Ts6FWQ8jLl pic.twitter.com/nk018LwxkQ — UinvestigativaET (@Uinvestigativa) January 26, 2023

(Además: Caso Valentina Trespalacios: evidencias que comprometen a John Poulos).

Esa misma maleta la ingresó al baúl de un carro de color gris -también alquilado- para movilizarse hasta la localidad de Fontibón.

‘No tiene precio lo que hizo’

Facebook Twitter Linkedin

El cuerpo sin vida de la joven fue encontrado en una maleta el pasado 22 de enero. Foto: Redes sociales

“Ella estaba muy feliz de empezar una vida con ese hombre porque la había ilusionado. Es muy triste encontrar a tu hija en esas condiciones cuando era una niña de 21 años, los acababa de cumplir el 16 de diciembre. Empezó el año de manera hermosa”, expresó Laura Hidalgo, madre de la dj, en diálogo con Citytv.



La señora Hidalgo ha enfatizado que tiene la peor opinión del hombre desde que intentó desaparecer. “Fue él quien le hizo daño a mi hija y no merece estar por ahí como si nada. Deseo que se haga justicia y que el Gobierno nacional me ayude a esclarecer este caso. No es justo que un extranjero venga a ilusionar a una niña colombiana y termine de esta manera”, comentó para la revista ‘Semana’.

(Siga leyendo: Esposas púrpura para John Poulos: el símbolo que destacó en su llegada a Bogotá).

Una percepción similar tiene Felipe Trespalacios, hermano de Valentina, quien rechazó cómo el cuerpo de la mujer fue abandonado en el contenedor de basura al lado de un parque.



“Este señor la tira a la basura, como si fuera basura. La verdad no tiene precio lo que hizo. Sabemos que es él y la Fiscalía tiene todas las pruebas. (…) Este hombre la asesinó”, sentenció Trespalacios para Citytv.

La pena que podría enfrentar John Poulos

Facebook Twitter Linkedin

John Poulos en Bogotá. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Una vez aterrizó el avión de la Policía Nacional en Bogotá, a Poulos le leyeron la orden de captura por dos delitos: homicidio y ocultamiento y alteración de pruebas. Sin embargo, tapándose el rostro con las manos, solo les dijo a las autoridades: “I don’t understand. I need my attorney” (No entiendo, necesito a mi abogado).



Como ha conocido EL TIEMPO, los videos del edificio en el que se ve cargando la maleta, al parecer, con el cuerpo de Valentina son una de las principales pruebas que lo tienen contra las cuerdas. Tanto así que su familia denuncia dilaciones en el proceso, pues el estadounidense no ha aceptado un defensor de oficio bilingüe; intentaría acceder a un abogado de su confianza.

(Además: Valentina Trespalacios: así despiden en Bogotá a la DJ asesinada).

Facebook Twitter Linkedin

Familiares y amigos cargan el ataúd donde reposa el cuerpo de la DJ Valentina Trespalacios. Foto: EL TIEMPO

“Con el caudal probatorio que tiene la Fiscalía si termina aceptando cargos, el señor Poulos se enfrenta a una pena de 50 años, queremos una pena máxima. Este es un atetando contra una mujer, un asesinato, después además tirarla a una caneca. Es inaceptable”, sostuvo Miguel Ángel del Río, abogado de la familia de la dj.



El abogado Saúl León así mismo considera que 50 años tras las rejas podría tener como pena el hombre. “En Colombia, los extranjeros también deben responder por las infracciones al Código Penal”, explicó en Citytv.

También puede leer:

- Diego Guauque: ¿qué es un sarcoma y cuáles son sus síntomas?

- Más juntos que nunca: foto del beso 'apasionado’ que le dio Piqué a Clara Chía.

- Valentina Trespalacios: video de John Poulos lo incriminaría con el asesinato.

Tendencias EL TIEMPO