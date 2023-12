'No tengas miedo': mamá de Valentina Trespalacios expuso mensajes que John Poulos envió

Las audiencias contra John Poulos avanzan para que responda por los delitos que le formuló la Fiscalía: feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio por el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, quien fue encontrada sin vida en un contenedor de basura de Bogotá en enero de 2023.

(En contexto: Comienza el juicio oral en contra de John Poulos: investigadores declaran ante el juez).

Laura Hidalgo, mamá de la joven, declaró en el juicio este 4 de diciembre sobre la relación que sostuvo su hija con el estadounidense.

"Mi hija Valentina acababa de cumplir 21 años, pero un hombre cruel, sin corazón, sin compasión, destrozó la vida de mi hija. El criminal de mi hija, este cruel asesino, se llama John Nelson Poulos", sentenció.

Facebook Twitter Linkedin

John Poulos, señalado asesino de Valentina Trespalacios. Foto: Andrés Sandoval / Fiscalía

Los mensajes que John Poulos le envió a la mamá de Valentina Trespalacios

Hidalgo contó que Trespalacios conoció a Poulos por medio de redes sociales en 2021. La mamá de la DJ le pidió que tuviera precaución porque "no sabía qué intenciones tenía con ella".

"Ella me dijo que lo iba a conocer poco a poco", expresó.

El hombre visitó Colombia varias veces y se reunió con la familia de la joven. Incluso, le pidió a Hidalgo que "no tuviera miedo".

"Por el celular, él se presentó. Me saludó. Él me escribía mensajes como 'un gusto conocerla', 'yo quiero una relación seria con su hija', 'su hija es maravillosa' y 'no tenga miedo de mí'. Obviamente, por ser extranjero, uno siente miedo. Él me dijo 'no tengas miedo de mí, yo tengo buenas intenciones y quiero comprometerme con ella'", relató.

(Vea: Caso Valentina Trespalacios: Poulos fue acusado de feminicidio agravado).

Facebook Twitter Linkedin

Valentina Trespalacios. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Aunque en un inicio Poulos se había mostrado como un ser "tranquilo", luego dio señales de ser "posesivo", aseguró la mamá de Trespalacios, pues "quería controlarla en todo momento".

Según la madre de la DJ, el estadounidense contrató un investigador privado para seguir a Trespalacios porque "tenía celos".

Estuvieron unos días separados y en enero de 2022 retomaron la relación cuando Poulos regresó a Colombia.

La Fiscalía ha dicho que el estadounidense atacó a la joven en un apartamento del norte de Bogotá entre el 21 de enero y 22 de enero. Luego, abandonó su cuerpo en una maleta.

(Más del caso: John Poulos no aceptó los cargos por el asesinato de Valentina Trespalacios).

Facebook Twitter Linkedin

John Poulos a la salida de un edificio al norte de Bogotá con la maleta en la que llevaba cuerpo. Foto: Archivo particular

Por tanto, Hidalgo les hizo un llamado a las autoridades judiciales: "Él sabía que estaba frágil, que no se podía defender en ese momento, y este hombre la humilló mucho, la ultrajó. Él no tuvo compasión con mi hija y yo no quiero que tengan compasión con él".

En la audiencia de este 4 de diciembre, que se extendió por cuatro horas, también declararon investigadores del caso. El juicio oral continuará con más testigos que presentará la Fiscalía.

(Vea: ¿Por qué John Poulos no sabe qué es feminicidio en caso Valentina Trespalacios?).

El ente acusador ha pedido una condena de 50 años contra Poulos, quien no ha aceptado cargos. "Mantengo mi inocencia", dijo en una diligencia pasada.

También puede ver:

- Mujer soldado revela frase que desató violenta agresión por parte de sargento en Meta.

- El festejo detrás de la riña de colombianos en Polonia: uno cerca de la cadena perpetua.

- Ella era la colombiana asesinada junto a su hija en Tampa: extranjero fue capturado.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS