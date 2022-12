La madre de un joven que se encuentra prestando servicio militar en el raudal del Jirijirimo, en el Vaupés, viajó desde Bogotá un día antes a Navidad y recorrió 1.5000 kilómetros para ver a su hijo y darle un abrazo después de 6 meses. Tilsia García, mamá del soldado viajó por primera vez en helicóptero y atravesó un río caudaloso para por fin darle un abrazo.



(Le puede interesar: 'La carne parece molipollo': youtuber que probó McDonalds por primera vez)

La madre del soldado empacó solo dos mudas de ropa y salió desde Bogotá a la base aérea de Apiay, en Villavicencio, donde la esperaba un avión con destino a Mitú, la capital del Vaupés, que la acercaría a la cuenca del río Apaporis,el lugar donde su hijo presta servicio militar.



Según relató Noticias Caracol, Tilsia estaba emocionada cuando abordó el avión para viajar 500 kilómetros hasta Mitú, a orillas del río Vaupés, pero en cuestión de minutos la ansiedad por ver a su hijo, ahora se traducía en nervios, ya que era la primera vez que viajaba en un helicóptero, pues la aeronave volaría 170 kilómetros hasta el raudal de Jirijirimo, en el río Apaporis.



El helicóptero aterrizó cerca del pueblo indígena Cabuyarí Pachakuari y tocaba cruzar en lancha el río Apaporis, pero además, caminar cinco kilómetros entre la selva para llegar al lugar donde estaba su hijo.

Cabe mencionar que el soldado Andrés Galíndez estaba de guardia custodiando el raudal de Jirijirimo, y a la primera persona que vió fue al general Miller Nossa, por lo que se sorprende. Posterior a esto, el general le pide cerrar los ojos para darle la sorpresa.



El joven entre sorprendido y emocionad abraza a Tilsia García, su madre. “Es un regalo impresionante, no lo pensé nunca. Siempre he dicho que quiero ser el orgullo de mi mamá y que ella me pueda hacer esto frente a mí hoy aquí es el mejor regalo que me puedan dar. Muchas gracias”, dijo el soldado Andrés Galíndez.



Además de este regalo que le hizo el general Nossa al soldado Galíndez, le permitió a él y sus 32 compañeros pasar Navidad y Año Nuevo junto a sus seres queridos.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com