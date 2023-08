Laura Rojas, la mamá de una niña de seis años, abusada por un estudiante del colegio Castilla en La localidad de Kennedy, está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias para que se haga justicia en el caso de su hija.

La niña entró a ese colegio desde transición en la sede de la carrera 68 No. 8 A 43. Pero fue este año, mientras cursaba grado primero, que la familia se enteró de lo que le había sucedido a la menor. “Mi bebé fue violada en el baño de su colegio el jueves 10 de agosto de 2023”, dice la madre con dolor.

Ese mismo día, recuerda, la estudiante fue recogida por su tío, quien la llevó a su casa y, al día siguiente, la familia salió de viaje a Melgar (Tolima). “La noche anterior al paseo la niña se hizo chichí en la cama y eso se me hizo muy extraño porque jamás le había pasado eso. Entonces cambié la cama, limpié todas sus cosas y me quedó la preocupación”.

Pero, cuando ya estaban disfrutando del viaje, y la niña estaba en la piscina, no pudo controlar los esfínteres. “El salvavidas me advirtió que había que salirse mientras realizaban la limpieza correspondiente, pero yo le dije que eso no era posible. Claro, después mi hijita me miró con ojitos de que ella sí lo había hecho”.



Laura, extrañada, la llevó al baño y le preguntó qué era lo que le estaba pasando. “En ese momento mi hijita comenzó a llorar desconsolada. Yo la abracé, le pregunté que tenía. Me dijo que un niño del colegio le había hecho mucho daño”. Luego le relató con detalle cómo había sido abusada, con la ingenuidad de una niña de su edad. “Me tocó salirme del baño, calmarme. Créeme que como mamá uno no está preparado para esta situación”.

Varios padres de familia han apoyado a la madre de la víctima. Foto: Archivo particular

Luego le pidió más detalles y la niña le dijo que todo había ocurrido cuando se dirigía al baño de su colegio. “Me dijo que un niño la había abordado y que le había tocado todas sus partes. Que la habían lastimado muy duro y que, al final, la amenazaron para que no contara nada. Le dijeron que si hablaba la abusaban con más duro”.



El daño ya estaba hecho. La víctima cambió de actitud por completo. No quería volver a su colegio, le daba miedo entrar al baño y manifestaba dolor en sus partes íntimas. “El 14 de agosto el papá de la niña se acercó al colegio a poner la denuncia. La verdad, al comienzo no sabíamos bien qué era lo que teníamos que hacer. Estábamos presos de la angustia”.

Lo más grave es que cuando lo atendieron las directivas del colegio solo le siguieron llevar a la niña a un psicólogo y de forma prioritaria. “Nosotros, sin embargo, hicimos eso. La profesional que la vio, apenas escuchó a la niña, nos dijo que la teníamos que llevar a urgencias para que se activara de inmediato el Código Blanco”. Esta es una estrategia que se ha creado en el país desde hace más de tres años, la cual pretende brindar atención a las víctimas de violencias, especialmente violencia sexual, en las personas no sean revictimizadas y la atención se dé de forma humanizada, en un solo sitio.



Quedó sorprendida de que el colegio no hubiera activado el protocolo, de inmediato, apenas se enteró de lo sucedido. “Increíble, ellos solo actuaron una semana después. Yo fui a enfrentar a la coordinadora, porque no hay rectora. Y la secretaria me dijo que no estaban enterados de nada. Fueron cínicas. El papá ya les había informado de todo”.

La familia ha recibido apoyos, incluso, de los alumnos de 11. Foto: Archivo particular

Luego de esperar, finalmente, les dijeron a los padres que bajaran a hablar con la encargada del almacén del colegio para verificar cámaras. “Fue terrible. Nos dijo que los equipos de grabación no estaban funcionando desde hace cuatro semanas”.

Laura no pudo contenerse más y, contó, comenzó a gritar. “No puede ser que esto le pase a una niña y las directivas de un colegio actúen así. En ese momento prometí que no iba a descansar hasta que se hiciera justicia”.



Fue por esta razón que la familia de la niña decidió hacer pública su denuncia y comenzar a organizar plantones en el colegio. “Hasta el 22 de agosto el colegio le notificó a la Secretaría de Educación (SED) lo que estaba pasando. Esta sociedad se mueve a gritos, si los medios de comunicación no se enteran, no pasa nada. Ahí sí me citaron a una mesa de diálogo”.

La pesadilla no ha terminado. Ayer la niña de seis años estuvo en exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Legal. “Todos los resultados harán parte de la investigación, lo que sí te puedo decir es que fue un momento terrible para nosotras. Sí hubo abuso sexual y lo peor es que el agresor está dentro del colegio”.



Por ahora, no hay pistas del presunto agresor, lo único que ha relatado la niña es que se trata de un estudiante del colegio. “Lo peor es que sabemos que ha habido más abusos sexuales en los colegios. Los papás no dicen nada por miedo, vergüenza o ignorancia”.



No solo se han denunciado temas de abuso, también de tráfico de drogas, matoneo y venta de drogas. “Qué dolor que esto le tuviera que pasar a mi hija para destapar la olla podrida”.

Este hecho ha impactado toda la tranquilidad de la familia y la salud física y mental de la niña violada. “Mi hija es una niña sana, alegra, feliz. Es espontánea y siempre habla con la verdad. Tiene solo seis años. El daño está hecho. Hoy voy a luchar hasta que se haga justicia. Tengo todos los papeles que soportan mi denuncia”.

¿Qué dijo la Secretaría de Educación?

En este colegio de Kennedy habría ocurrido el abuso sexual. Foto: Archivo particular

La Secretaría de Educación del Distrito dijo que desde que tuvo conocimiento del caso, los Equipos Especializados en prevención de Violencia Sexual de la Oficina para la Convivencia Escolar se pusieron en contacto con la Institución Educativa con el propósito de brindar apoyo en la activación del protocolo de atención correspondiente, con el fin de garantizar el proceso de restablecimiento de derechos.



Asimismo, los equipos territoriales de entornos escolares de esta dependencia, se encuentran realizando acompañamiento al plantón propuesto por familias; para el que también se articularon acciones con la Secretaría de Gobierno y Alcaldía Local, buscando la apertura de espacios de concertación, junto con las directivas del plantel y la Personería Distrital.



La SED reiteró su firme compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como con el fortalecimiento de los mecanismos para prevenir y atender de manera oportuna situaciones que afecten su bienestar y desarrollo integral.

