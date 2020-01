Hombre habría bañado a madre adulta mayor con agua fría en la terraza

A través de un video publicado en redes sociales se dio a conocer un presunto caso de violencia contra una abuela de 83 años que es víctima de maltrato por parte de su hijo.

En las imágenes se observa que un hombre que está bañando a una señora en la terraza de una casa mientras ella está desnuda. Este, al parecer, es el hijo menor de Dolores Benavides.



Uno de los vecinos grabó el momento cuando el hombre baña a su madre en la noche con agua fría, en el barrio Santa Rosita, en Bogotá.

"Son unos comportamientos inhumanos (..) sacarla a las nueve y media de la noche, tirarle agua como un animal, no cabe en ninguna cabeza", asegura un vecino.



El hijo mayor de la señora habló con City TV y aseguró que "el muchacho se encuentra un poco estresado porque está sin trabajo, no es disculpa para que él haya actuado así. Cosa que yo no conocía (...) sino yo hubiese tomado cartas en el asunto", aseguró.

El presunto responsable fue conducido a la URI de Engativá, donde se inició un proceso en su contra.



ELTIEMPO.COM*

Con reportería de City TV.