En cuatro operativos en diferentes zonas de la ciudad en los últimos días, el Distrito rescató a cinco caninos que se encontraban en presunto maltrato animal y vivían bajo condiciones deficientes de bienestar.

En acompañamiento con otras entidades, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), realizó las valoraciones correspondientes y solicitó la aprehensión material preventiva a las autoridades competentes.

"El maltrato animal viene en muchas formas, negligencia, abuso, sobreexplotación. Y en Bogotá rechazamos todas estas tipologías. Desde el IDPYBA hacemos un llamado a continuar reportando casos de presunto maltrato animal para que juntos construyamos una ciudad que vela por el bienestar animal, y que además respeta a todas las formas de vida”, expresó Adriana Estrada, directora del IDPYBA.

Perros estaban en condición de abandono. Foto: Alcaldía de Bogotá

Zeus, un canino que se encontraba en condiciones de desatención por parte de sus cuidadores en la localidad de Suba. Durante la visita se evidenció un recipiente con agua y un plato sucio con concentrado y comida casera en aparente mal estado. Adicionalmente, no presentaron ningún soporte de vacunación ni atención médica veterinaria, incumpliendo así los compromisos establecidos en una visita realizada días previos. De acuerdo con lo evidenciado se emitió un concepto desfavorable y sus cuidadores lo entregaron de manera voluntaria.

A Sally, una canina ubicada en la localidad de Engativá, se le realizó la revisión médica veterinaria en la que se le diagnosticaron problemas dermatológicos, oídos sucios, sobrecrecimiento de uñas, pelo hirsuto, entre otras lesiones desatendidas en su lomo y presencia de moscos en la región de su cola.



Los recipientes de comida y agua se encontraban sucios y en mal estado, y en su zona de permanencia había escombros. Sally no contaba con un plan de desparasitación y vacunación, tampoco tenía espacios de enriquecimiento ambiental. Por lo anterior, se emitió concepto desfavorable y se realizó la aprehensión material preventiva con acompañamiento de la Policía del cuadrante.



Por su parte, en la localidad de Ciudad Bolívar se realizó la visita verificación de las condiciones de Flóki, un canino que había permanecido aislado desde su nacimiento en una terraza sin atención por parte de sus cuidadores. La terraza se encontraba inundada de agua, por lo que no tenía un espacio idóneo para descansar, y el lugar estaba lleno de heces y orina, gran cantidad de moscas, basura e insalubridad.



Al intentar realizar el examen médico veterinario, el canino se comportó de manera agresiva e intentos de mordida; no obstante, se logró evidenciar baja condición corporal, conjuntivitis, mal estado en su pelaje y pulgas, entre otras lesiones desatendidas. Frente a su estado comportamental, se identificó gran ansiedad de búsqueda por alimento y agresividad al contacto.

Los perros estaban en huesos. Foto: Alcaldía de Bogotá

La tenedora no cuenta con evidencias de atención médica veterinaria ni medicina preventiva, además, el animal nunca había salido de la vivienda. En su lugar de permanencia no había juguetes, ni espacios de enriquecimiento ambiental, y el vínculo con la persona responsable fue completamente nulo. Se emitió concepto desfavorable y se realizó la entrega voluntaria de Flóki.



En esta misma localidad, también se rescató a Kiara y Taison, dos caninos que se encontraban en una terraza en condición de desatención y presunto maltrato animal. Taison estaba amarrado con un cable en un área que no le permitía moverse con libertad. Su zona de resguardo y permanencia era insuficiente, el canino tiene baja condición corporal, pelo hirsuto, dermatitis, varias lesiones en piel, ojos, orejas y boca, sobrecrecimiento de uñas, laceración en la punta de la cola, entre otras lesiones desatendidas.



Kiara por su parte, se encontraba con un trapo sucio alrededor del miembro anterior izquierdo y con una fuerte cojera a causa de una herida profunda y desatendida. Se identificó baja condición corporal, una herida abierta con tejido necrosado y miembro anterior izquierdo con un muy fuerte dolor. Se emitió concepto desfavorable para ambos y se realizó aprehensión material preventiva por parte de la Policía.



Igualmente, la Directora indicó que: "En lo corrido de esta administración se han realizado más de 29.000 visitas por presunto maltrato, con un promedio de 27 visitas diarias. Particularmente, en los casos de los animales de compañía, son seres que hacen parte de la familia y que estarán hasta el último día con nosotros. Cuidar de su salud, nutrición, confort, estado mental y comportamiento va a permitir tener animales sanos y equilibrados”.



Estos animales quedaron bajo la custodia del IDPYBA en donde están recibiendo atención y rehabilitación en espera de la resolución del proceso policivo, para el cual se trasladan los hallazgos médico veterinarios y comportamentales a las autoridades. Adicionalmente, el Instituto se constituye como representante de las víctimas ante la justicia.

Perritos abanadonados. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Cómo reportar casos de presunto maltrato animal en Bogotá?

Todos los casos reportados son atendidos de acuerdo con la priorización que da el triage para clasificación de gravedad, según la descripción allegada.



●A través de la línea contra el maltrato animal 018000115161. En caso de que el maltrato esté ocurriendo en flagrancia o el animal se encuentre en una urgencia vital, puede comunicarse con la línea única de emergencias distritales 123.



● Por medio del correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co

El Sistema Bogotá Te Escucha en donde se puede adjuntar fotos y/o videos como evidencia.

