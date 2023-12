Maltrato animal: en video queda registrado como un hombre pateó fuertemente a un perro

Un nuevo caso de maltrato animal en Colombia está causando indignación debido a que existe un video en el que se puede ver cómo le dan una brutal golpiza a un perro en una tienda de insumos veterinarios, llamada ‘Pet shop’.

La senadora Andrea Padilla fue una de las personas que publicó el clip en su cuenta oficial de X (Twitter) donde escribió: "Señores @AlcaldiaUbate @CarabinerosCol @ProteccionPonal me informan que este hecho horrible es reciente (en el primer video se ve el momento exacto de la agresión). Ocurrió en Ubaté, Cundinamarca: Cra 8 # 6-65 (Pet show La Villa). No me dan más informaciòn. Ignoro si el perrito murió".



En el video, efectivamente se puede ver que un hombre (quien ha sido identificado como empleado del lugar) patea fuertemente a un perro, el cual se arrastra y a pesar de que el animal se mueve, no se puede volver a poner de pie.



Los dueños de Aspen (nombre del perro) le dijeron al medio LA VILLA que los propietarios de la tienda decidieron asumir todos los gastos veterinarios y que han estado pendientes de esta situación.



“Nosotros como propietarios de Aspen queremos expresar nuestro agradecimiento por las manifestaciones de solidaridad por parte de todas las personas y entidades que nos han brindado su colaboración en este lamentable hecho, entre ellos la Clínica Santa Cecilia de Ubaté, la Clínica Especialidades Veterinarias El Country de Bogotá, el propietario del establecimiento pet shop, quien está respondiendo por los gastos médicos de nuestra mascota”, agregaron.



Incluso, la Administración Municipal de Ubaté emitió un comunicado oficial expresando su rechazo y anunciando que el caso está siendo investigado por el Grupo GELMA de la Fiscalía. "Nuestra entidad se encuentra al frente del caso realizando acompañamiento a ambas partes", indicó.

