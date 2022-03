Luego de la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar) del Salitre por la CAR, los residentes de los barrios El Cortijo y Ciudadela Colsubsidio perciben olores nauseabundos y aseguran que cuando llueve se acentúan.



En el 2015, la CAR proyectó la ampliación de la planta de tratamiento con apoyo de la Empresa de Acueducto de Bogotá y más de 40 municipios y entidades que fueron condenados, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que hicieran lo necesario a fin de descontaminar el río Bogotá.



La comunidad de la UPZ 72 Bolivia (El Cortijo, Ciudadela Colsubsidio, Bochica y Bolivia) se opuso al proyecto por el posible impacto negativo que este podría tener en el ambiente. Sin embargo, las entidades le aseguraron a la comunidad que la calidad de vida no se afectaría.



De acuerdo con Juan Carlos Perafán, habitante de la zona, para llevar a cabo el proyecto se tumbaron más de 3.000 árboles, y a raíz del problema de los olores han empezado a aparecer afecciones pulmonares e infecciones, especialmente en adultos mayores y niños.



Los habitantes de la zona le contaron a este diario que las aguas, antes de salir al río Bogotá, a la fecha se están tratando y salen más limpias. Sin embargo, consideran que su tranquilidad está en juego debido a los malos olores y ruidos de la planta. Y agregan que en la fase 1, el proyecto de la planta estaba a 800 metros, pero ahora, en la fase 2, se encuentra a 120 metros de sus viviendas.



Según Giovany López, residente del sector y conocedor del tema, para el tratamiento del agua hay cinco procesos, entre los cuales en el tres y el cuatro se debe aplicar soda cáustica para eliminar los malos olores.

“En una visita a la planta con unos vecinos, el operador reconoció y aceptó que el proceso de eliminar los malos olores de los ácidos sulfhídricos y otros no se podía implementar porque el Gobierno Nacional les restringe la compra en altas cantidades de soda cáustica, debido a que es un precursor químico de la cocaína, y aquí no necesitan un tarrito, sino tres o cinco toneladas mensuales”, aseguró.



Liliana Quintero, ingeniera ambiental de la CAR, le dijo a EL TIEMPO que el uso de la soda cáustica se encuentra regulado mediante la resolución 001 de 2015 del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE); por eso, adquirir la sustancia requiere de trámites que el contratista de obra se encuentra realizando.



Y agregó que, para mitigar los olores el proyecto cuenta con unos sistemas de sudorización que van a permitir moderar la proliferación de los olores.



Asimismo, para el tratamiento de aires han diseñado instalaciones de tratamiento por vía química y edificio de lodos, pero todavía no están en funcionamiento, por lo que esperan poner en marcha este equipamiento lo más pronto posible.



Además, la funcionaria explicó que para el sistema de sudorización en las instalaciones, se utilizan reactivos, como, hidróxido de sodio (soda cáustica), ácido sulfúrico y el hipoclorito de sodio, los cuales entran en un circuito cerrado en cantidades mínimas y no generan ningún impacto, por lo que cuando terminen su vida útil se convertirán en sales que se reincorporarán al proceso sin ningún problema.



Por su parte, Alexandra Bernal Sánchez, jefe ambiental de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar Salitre), dijo que el tema de olores en el área siempre ha sido frecuente, y que el uso de la soda cáustica se hace por recomendación del fabricante del equipo, y en caso tal de adquirir ese reactivo se seguirán todos los procedimientos requeridos por el Ministerio de Justicia y por el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE).

