Un malabarista de la vida que divierte por vocación

Daniel Torres tiene 31 años y es graduado en Gestión Urbana. Sin embargo, su hobbie siempre ha sido el de ser malabarista. Desde hace cuatro años se ha dedicado a distraer y divertir a los transeúntes en las calles de Bogotá con sus piruetas y así tener un ingreso adicional, pero, desde cuando se enteró que en el Parque Nacional estaba acampando un grupo de unos 800 indígenas Embera, con niños y niñas, decidió ir para que los pequeños tuvieran un rato de esparcimiento con sus malabares.



Obviamente no recibe ninguna recompensa monetaria, no la busca y no la quiere. Lo hace solo para que los pequeños se distraigan un rato de esa situación difícil de estar a la intemperie por varios días, sin ninguna otra ayuda que lo entregan entidades distritales y lo que algunas personas del común y de buen corazón tienen a bien brindarles. Estos indígenas Embera llevan ya una semana sin que hayan podido vislumbrar alguna solución positiva a sus demandas de vivienda, salud y empleo.



“Es una vocación, me nutre, me alimenta el estar con los pequeños. Esta es otra forma de resistencia”, dice Daniel mientras ayuda a sostener en su monociclo a uno de los pequeños Embera que se anima a subir en el extraño aparato. “Creo que mi profesión es también el interactuar con la gente. Hablo con los que quieren compartir conmigo, y qué mejor que hacerlo con estos pequeños”, cuenta mientras los chicos ríen y se divierten con sus ocurrencias.

Entre tanto, la Secretaría de Gobierno explicó que se han destinado 1.895 millones de pesos en la atención humanitaria de la comunidad Embera que se encuentra en la ciudad. “Esta semana, en el marco de la atención integral brindada por el Distrito estas personas fueron caracterizadas: 716 se encuentran ubicadas en los albergues de atención de la Alta Consejería y de la Secretaría de Integración Social, y 298 que pertenecen al pueblo Embera Chami se acogieron de manera voluntaria al traslado a la Unidad de Protección Integral de la Florida, adecuada para que puedan tener un lugar digno y transitorio previo al proceso de retorno a sus territorios”, explicaron.

