Bogotá: mala planificación urbana podría complicar las estrategias de seguridad

Cinco minutos fue lo que duró el robo masivo esta semana en la exclusiva panadería Masa, ubicada en el norte de Bogotá. Veinte fueron las víctimas de los cuatro delincuentes que entraron armados a las 7:15 de la noche al lugar y se llevaron relojes, bolsos de diseñador, celulares de última gama y también la tranquilidad de los habitantes de la zona.



La calle 81 con carrera 9.ª, donde está ubicado el exclusivo restaurante, es el epicentro de los establecimientos más finos de la ciudad y donde están ubicados los predios con los metros cuadrados más costosos de la capital.

Y aunque por las características de lugares como el centro Andino y barrios como Chapinero Alto, La Cabrera, Chicó, la zona T y la zona G se esperaría que las medidas de seguridad fueran extremas, al parecer ni las estrategias ni la cantidad de policías han sido suficientes para impedir que la delincuencia llegue al sector, como lo afirman los mismos residentes.

Facebook Twitter Linkedin

La ceremonía se llevó a cabo en la Escuela de Suboficiales. Foto: Policía Nacional

¿Falta policía?



Facebook Twitter Linkedin

Nueva estrategia de Seguridad Foto: Secretaria de Seguridad

EL TIEMPO consultó con expertos en seguridad, el exsubsecretario de esa cartera y con un general en retiro de la Policía Nacional quien fue comandante de la Metropolitana de Bogotá para indagar sobre la crítica situación de inseguridad que afronta esa zona de la ciudad.



En todos los casos, la respuesta para la problemática fue la misma: no solo falta pie de fuerza, sino que también el que hay está mal distribuido debido al desorden de la planificación territorial de Bogotá.



Según explica Andrés Nieto, analista de la Universidad Central y exsubsecretario de Seguridad, la diversidad en las categorías de los usos del suelo que se han definido en los diferentes planes de ordenamiento territorial (POT) de las últimas tres alcaldías ha generado una dificultad para la asignación adecuada de policías y la aplicación de estrategias de seguridad efectivas en ciertas zonas de la capital.



“Hoy tenemos en Bogotá en una misma cuadra un local comercial, una panadería, un bar, un colegio y un edificio residencial, y eso nunca permitió una actualización real del modelo de policía (…) por eso, puntos como la zona G o la 85 terminan siendo cubiertos con una infraestructura policial que no es suficiente”, explicó Nieto.

“La pérdida de policías que tenemos desde hace tres años ha provocado que los cuadrantes se vayan desmontando y ya no son dos policías en una moto respondiendo por una sola zona, sino por dos o tres". FACEBOOK

TWITTER

Por ejemplo, en Chapinero, donde ocurrió el robo masivo, hay una población fija de 150.741 habitantes (según los datos abiertos del Distrito), lo que quiere decir que necesita 452 policías permanentes para poder cubrir la necesidad de seguridad; sin embargo, en esa localidad solo hay 402 uniformados, distribuidos en nueve centros de atención inmediata (CAI).



Y aunque el déficit de pie de fuerza aparentemente no es tan grave como en otras localidades, sí hay una particularidad que atiza el problema.



Según los cálculos de las autoridades, solo en la zona G, la zona T y la calle 85 cada día del fin de semana (viernes, sábado y domingo) se aumenta la población de estos tres lugares en 15.000 y hasta en 20.000 personas, lo que implicaría un refuerzo de 108 policías más para cumplir con el estándar internacional. Pero eso no ocurre así.



“La pérdida de policías que tenemos desde hace tres años ha provocado que los cuadrantes se vayan desmontando y ya no son dos policías en una moto respondiendo por una sola zona, sino por dos o tres, o incluso las que sean, de forma aleatoria”, dijo Nieto.

Facebook Twitter Linkedin

Nueva estrategia de Seguridad. Foto: Alcaldía de Bogotá

Frente a esto, el brigadier general (RP) Carlos Triana, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que desde hace 30 años la ciudad ha tenido las mismas 19 estaciones y que la infraestructura de la institución no ha crecido a la par de la ciudad ni de las nuevas necesidades en materia de seguridad.



“Para dar un ejemplo. Suba tiene una estación de policía con una jurisdicción que empieza en Suba pueblo y llega hasta la calle 220. Es un perímetro imposible de cubrir con la fórmula que hay actualmente. Ahí hay problemas de estructura que impactan la labor de la institución”, aseguró Triana.



Sin embargo, el general pone otro punto sobre la mesa y es que la distribución de la infraestructura de seguridad en la ciudad también es insuficiente y eso afecta los tiempos de reacción y respuesta.



“En Ciudad Bolívar hay una sola estación, que es precaria, y por eso los tiempos de respuesta no son los mejores. Para la planificación del servicio no se tiene en cuenta ni la topografía, ni el terreno, ni la ubicación y menos la extensión territorial y la densidad poblacional”, añadió.



Esta explicación de Triana es respaldada por Nieto, quien además explicó que cuando la Policía hace el análisis estadístico sobre las zonas más impactadas por los diferentes delitos deja por fuera cuatro variables importantes a la hora de generar estrategias efectivas: población, diversidad del uso del suelo, población flotante y capacidades operativas diferenciadas para los cuadrantes.



“La distribución metodológica de la estrategia y capacidades institucionales debería pasar por la luz del POT (…) esta nueva distribución se supone que hace parte de la reestructuración de la Policía; sin embargo, el modelo que tenemos hoy es una de las principales barreras de la seguridad en Bogotá”.

Mapa desordenado



Facebook Twitter Linkedin

El secretario de Seguridad, César Restrepo, junto al coronel Juan Arévalo de la Policía Metropolitana. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Como lo ha venido anunciando el alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Seguridad, César Restrepo, ya se está trabajando en una nueva estrategia para blindar a la capital de la delincuencia, esto incluye el ingreso de 140 uniformados más antes de que se acabe febrero y una reacomodación del pie de fuerza en 8 zonas priorizadas de alto impacto y 60 microterritorios.



No obstante, los analistas dicen que para que esto funcione es necesario que se actualicen las fichas demográficas y de uso del suelo de las nuevas unidades de planeación zonal (localidades) porque, hasta ahora, han sido reglamentadas en temas de uso de espacio público, de espacios recreo-deportivos, pero no de seguridad.



“Tiene que haber fichas en términos de seguridad que unan a la población que es residente, la población flotante y la diversidad de uso del suelo. La combinación de esas tres debe dar un indicador de dónde se necesita más policía y también más especialidades”, advirtieron.



Según Nieto, esas fichas no existen todavía porque cuando se revisó el Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, esa delimitación hecha por la Policía no coincidía con la división política de cada ciudad.



Al ser este modelo de orden nacional solo contemplaba la división por localidades, barrios y UPZ, pero no las distribuciones internas, como la de Kennedy, que divide sus unidades de planeación zonal en otras microzonas llamadas manzanas.



Por esta razón, cuando se establecieron las estrategias de seguridad se empezaron a evidenciar los problemas de cobertura de la Policía, pues la delimitación de las zonas de operación (cuadrantes) quedaban atravesadas sobre la verdadera distribución del mapa de la ciudad, dejando zonas grises o descubiertas.



“La organización del servicio se pensó en términos policiales, pero no poblacionales”, es decir que no se tuvo en cuenta cómo estaba organizada la gente en sus propios territorios.

Distrito reformará la estrategia para cuidar la ciudad

Facebook Twitter Linkedin

Balance en materia de seguridad durante el primer mes de mandato del alcalde Galán Foto:

Once líneas de acción operativas, focalizadas en la mitigación de delitos como el homicidio, la extorsión, el hurto en sus diversas modalidades y el microtráfico, hacen parte de la estrategia del Distrito para frenar la ola de inseguridad en la ciudad.



Una de las medidas es el patrullaje continuo en áreas priorizadas las 24 horas del día, también se protegerán parques y zonas comerciales y operarán microcuadrantes.



El general José Gualdrón, comandante de la Mebog, explicó que estas unidades se van a enfocar en debilitar las actividades económicas ilícitas y desmantelar las estructuras.

Los uniformados estarán equipados con 30 vehículos, 178 motocicletas, 46 bicicletas, dos drones y un helicóptero halcón, y 390 policías serán designados para la identificación de actores criminales, investigación y seguimiento y evaluación de la gestión operacional.



Estas unidades operarán dentro de 72 cuadrantes, distribuidos en 8 de las 20 localidades de la ciudad donde hay mayor incidencia del hurto y el homicidio.

Suba, Kennedy, Teusaquillo, Chapinero, Ciudad Bolívar, Bosa y Engativá serán las localidades priorizadas.



“Basándonos en datos históricos, vamos a identificar cada uno de los delitos como homicidios, extorsiones, hurtos y microtráfico”, puntualizó Gualdrón.



Por su lado, el alcalde Carlos Galán dijo: “Con esta nueva estrategia, que abarca 21 planes, de los cuales 15 son de acción y seis son de reacción, podremos abordar de manera más eficaz la inseguridad que afecta a la ciudad”.





JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO