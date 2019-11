Magistrada del río Bogotá ordena al Concejo reabrir el debate del POT

El auto firmado por la magistrata Nelly Yolanda Villamizar, designada por el Consejo de Estado para hacerle seguimiento a la sentencia que ordena salvar el río Bogotá les da términos perentorios a los concejales para discutir el POT del alcalde Enrique Peñalosa, hacerle las modificaciones que consideren, y aprobarlo.

En el auto en el que analiza el tema, la magistrada declara “el incumplimiento a la orden 4:18 de la sentencia del Consejo Estado sobre el Río Bogotá, pero dice que no hay lugar a imponer sanciones.



Pero el auto les ordena a los concejales que procedan a continuar con el primero y el segundo debate al proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial que presentó la alcaldía de

Enrique Peñalosa a consideración del Concejo.



El auto advierte que “si es del caso y necesario después de votar cada una de sus normas y no mediante votación en bloque del proyecto a introducir las correspondientes modificaciones atendiendo a razones únicamente técnicas y no políticas por cuanto para el cumplimiento de la sentencia no puede constituir justificación la inviolabilidad del voto como la orden de la bancada de partido”.



Según el auto de la magistrada Villamizar, si es el caso, el alcalde deberá citar a los concejales a sesiones extraordinarias. Agrega el auto que se dan cinco días para surtir el primer debate y ocho días para el segundo.



Los días cuentan, según el auto, al día siguiente de la notificación de este auto para los concejales.



Esta intervención de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar se originó en la decisión de la comisión del Plan del Concejo de Bogotá, que a comienzos de noviembre aprobó la ponencia negativa del Concejal Celio Nieves que proponía no aprobar el proyecto de la administración.



Esa decisión implicó que el POT no se siguiera discutiendo, y no pasara a segundo debate en la Plenaria de la corporación.



El desacato que declara en este auto la magistrada está relacionado con el seguimiento a la orden 4:18 de la sentencia del Consejo de Estado que ordenó adecuar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios de la cuenca del río, que incluye a Bogotá, a las órdenes de la sentencia.



Noticia en desarrollo....



REDACCIÓN BOGOTÁ