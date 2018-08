Así operan las mafias que revenden los pasajes del SITP y TransMilenio

En la estación Calle 72, ubicada en la avenida Caracas entre las calles 70A y 72, se sitúan entre tres y cuatro revendedores de pasajes de TransMilenio (TM) por cada uno de los dos ingresos al sistema. Lo curioso es que cobran 2.000 pesos por pasaje, cuando la tarifa plena por usar el servicio de los articulados es de 2.300 pesos.

“Evite la fila, a dos mil, a dos mil pesos el pasaje. No haga fila”, les dice en repetidas oportunidades una mujer a los usuarios que a las 6 de la tarde –plena hora pico– hacen la larga fila que se forma en la entrada de la estación para recargar su tarjeta.

Consciente de que desarrolla una actividad ilegal, la mujer ofrece el pasaje pasando muy cerca de cada ciudadano y casi que susurrándole al oído.



Cuando una persona accede a comprarle, porque es 300 pesos más económico o por no hacer la fila, la mujer guarda el dinero en un monedero que tiene colgando de su cintura, acompaña al usuario hasta el torniquete, valida la tarjeta y vuelve a la fila, para seguir ofreciendo los pasajes y robando al sistema.

¿Cómo ganan los revendedores dejando los pasajes 300 pesos más baratos? En un recorrido que realizó EL TIEMPO ZONA por las troncales de la Caracas, la autopista Norte, la calle 80 y la autopista Sur encontró que la modalidad se repite en estaciones como Ricaurte, Avenida Jiménez, Portal del Norte y Calle 100.

Los revendedores solo usan una tarjeta para validar cada pasaje, lo que significaría que están usando las tarjetas subsidiadas para tener ganancias, porque entre buses de TM no se puede hacer transbordo, se cobra la tarifa plena por cada uso.



El Distrito ofrece tres tipos de descuentos a las poblaciones vulnerables, que estarían siendo mal usados por los beneficiarios o llegando a las manos de mafias o redes dedicadas a la reventa.



Por ejemplo, con una tarjeta con beneficio por Sisbén, el pasaje cuesta 1.725 pesos para TM y 1.575 pesos para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP); para personas de la tercera edad, 2.070 pesos en TM y 1.890 pesos en SITP y la población con discapacidad tiene el 40 por ciento de descuento en ambos tipos de servicio: 920 pesos.

Según explicó TransMilenio, desde el segundo semestre del 2017 trabajan junto con la Secretaría de Seguridad y la Policía de Bogotá (Sijín, Sipol y estaciones de policía) para desarrollar acciones de inteligencia que permitan establecer si esta práctica de venta informal de pasajes obedece a una modalidad informal de reventa o se trata de redes criminales.



“Estas acciones de inteligencia –agregó la entidad– nos permitirán establecer de forma clara los tipos penales o contravencionales que aplican para estos casos y hacer operativos para la judicialización o imposición de multas de acuerdo con lo establecido en el Código de Policía”.

Ganar por transbordo

En varios paraderos del SITP hay pendones en los que se ofrecen, a la vista de todos, pasajes a 2.000 pesos, e inclusive hay personas que con chalecos, como si fueran funcionarios del sistema, los venden.



A diferencia de lo que ocurre en las estaciones de TM, en estos paraderos del SITP los revendedores tienen varias tarjetas y un cuaderno en el que anotan cuál tarjeta usaron y a qué hora.



La modalidad que estarían usando sería la de cobrar por los dos transbordos que permite realizar el sistema en 95 minutos: gratis si es de TM a SITP y de 200 pesos entre buses del SITP.

En este caso, quien vende el pasaje invierte como máximo 2.100 pesos (costo de la tarifa plena del SITP sin beneficio de descuento), para ganarse 3.600 pesos cada 95 minutos por los dos transbordos cobrados. Pero estos revendedores cargan con decenas de tarjetas al día.



En un parador del SITP, ubicado en el puente de guadua de la calle 80, EL TIEMPO ZONA halló a una mujer que ofrece los pasajes a 2.500 pesos, obteniendo 400 pesos de ganancia sobre el pasaje inicial y 2.300 en cada uno de los dos transbordos permitidos, es decir, cada 95 minutos tiene ganancias de 5.000 pesos por tarjeta.

Varios usuarios que le compraron el pasaje afirmaron que no les importa pagar los 400 pesos de más y no poder hacer luego un transbordo, porque no hay puntos de recarga cerca. “No es caro, para evitar caminar y buscar en donde recargar”, señaló una mujer que se subió al bus híbrido M81.



TM señaló que junto a Recaudo Bogotá vienen adelantando estrategias tecnológicas de tipo preventivo para contrarrestar este fenómeno que viene en aumento en la capital.



VANESSA PEREA

EL TIEMPO ZONA

vanper@eltiempo.com