Madrid, Faca y Soacha, focos del vandalismo en Cundinamarca

Las afectaciones a la movilidad y ataques contra bienes públicos no dan tregua en Cundinamarca. Desde que se iniciaron las protestas, que ya llevan más de dos meses, ha habido ataques a peajes, estaciones de policía, alcaldías y palacios de justicia.



Este lunes, en horas de la noche, los municipios de Facatativá y Madrid vivieron momentos de tensión por actos vandálicos, que también produjeron enfrentamientos entre manifestantes y uniformados del Esmad.

(Le puede interesar: ¿Por qué fracasó primera mesa de diálogo con jóvenes de primera línea?)



En Madrid, un grupo reducido de personas prendieron fuego y saquearon la estación de policía del barrio El Sosiego. Mientras que la administración municipal reportó tres civiles heridos, que fueron dados de alta, la Policía indicó que 14 personas resultaron lesionadas, de las cuales cinco tuvieron que ser trasladadas a centros médicos de la capital por heridas graves.



La Alcaldía de Madrid rechazó estos actos y comunicó que manifestantes agredieron a la misión médica que intentaba prestar atención en el lugar. “En la estación de policía de El Sosiego solamente se encontraban los policías de turno e integrantes de la fuerza disponible, no hubo presencia del Esmad durante el día. No existe justificación para este ataque indiscriminado contra toda una comunidad”, indicaron, y le solicitaron al comité del paro de este municipio “asumir responsabilidades claras por los actos violentos. La ciudadanía madrileña espera un rechazo claro de su parte ante esta oleada violenta, sin titubeos, sin retóricas evasivas”.

(Además: ¿Quiénes conforman la primera línea que se reunirá con la alcaldesa?)



La Policía de Cundinamarca le explicó a este diario que en cuatro ocasiones ha habido ataques contra esta estación, pero las acciones que se presentaron el lunes fueron las más graves.



En horas de la tarde, un grupo de 300 personas empezó a tirar piedras y explosivos artesanales contra 21 uniformados que se encontraban adentro, quienes tuvieron que aguantar por más de cuatro horas esta arremetida mientras que llegaba apoyo del Esmad desde Bogotá.



Mientras esto pasaba, algunos delincuentes lograron entrar a la estación y le prendieron fuego, lo que produjo la incineración de motos, destrozos de patrullas y afectaciones a vehículos de residentes aledaños.



Como lo retrató EL TIEMPO cuando visitó El Sosiego, esta es una zona agobiada por el desempleo, la falta de oportunidades, pero también un sector en el que grupos delincuenciales instrumentalizan a migrantes y desplazados internos para obtener rentas criminales.



La Secretaría de Gobierno de Madrid aseguró que, además de la subestación de El Sosiego, entre los bienes públicos afectados se encuentran el CAI Porvenir Río y la fachada del parque Cultural.

(También puede leer: El drama de una pareja con covid atrapada en bloqueos de Gachancipá)



La Secretaría de Gobierno de Madrid aseguró que, además de la subestación de El Sosiego, entre los bienes públicos afectados se encuentran el CAI Porvenir Río y la fachada del parque Cultural.



Otro municipio con serias afectaciones en el marco de las protestas ha sido Facatativá. El Palacio de Justicia ha sido vandalizado en dos ocasiones. Este lunes, en medio de enfrentamientos con el Esmad, un grupo reducido incendió el Palacio de Justicia, lo que produjo la militarización de la zona para que los bomberos pudieran apagar las llamas, que consumieron gran parte de las instalaciones.



El CAI del barrio Cartagenita también fue incinerado y en este momento no cuenta con la presencia de policías debido al estado en el que quedó la infraestructura, lo cual está afectando la seguridad de la población de este barrio.



La Alcaldía de Facatativá manifestó que el edificio de la Secretaría de Desarrollo Social y la Personería también han sido vandalizados. Policarpo Salazar, personero municipal de Facatativá, mencionó que en esta zona hay un grupo de manifestantes que respetan los protocolos de la protesta social, pero también ha recibido denuncias sobre presencia de actores foráneos que generan caos.

(Además: Protestas: ¿Por qué estalló Madrid?)



“El día de la segunda intervención al Palacio de Justicia estaba pendiente de los muchachos que integran la primera línea y se puede ver que hay unos terceros. No se sabe si son del municipio, lo cierto es que entran y forman agitación, le lanzan piedras al Esmad y luego se alejan”, indicó Salazar, quien también expone que se desconocen los intereses que tienen estos grupos para que una manifestación termine en este tipo de actos vandálicos.



Además, el personero también advirtió que, por las acciones que se han dado en los distintos municipios de la Sabana, no se tiene la capacidad suficiente para que las autoridades puedan actuar de manera rápida y contundente frente a estos hechos.



En Soacha, la Secretaría de Gobierno estima costos de 1.200 millones por daños a comercio e infraestructura pública.



Además, los actos de vandalismo han hecho que cerca de 100.000 usuarios de TransMilenio tengan que recurrir al transporte informal dado que la mayoría de estaciones del sistema en el municipio no pueden operar. También se ha denunciado que en los bloqueos sobre la autopista Sur algunas personas cobran de manera irregular el paso.



A esto se le suma que los bloqueos en el departamento han perjudicado a personas que requieren atención médica. Esta semana, una pareja que luchaba contra los síntomas generados por el covid-19 y requerían de atención médica urgente no podían arribar a la ciudad de Bogotá porque manifestantes que se encontraban sobre la vía en Gachancipá no los dejaban pasar.



REDACCIÓN BOGOTÁ