Madre de niña quemada en jardín infantil perdió su empleo

Nayin Carolina Figueredo es una mujer venezolana de 31 años que llegó a Bogotá desde hace un año procedente del estado de Zulia en Venezuela.

Ella tiene una bebé de solo un año y cuatro meses y, mientras trabajaba en una tienda de frutas ubicada en el barrio La Aldea de la localidad de Fontibón solía dejar a su hija en la Fundación Purísima Concepción de María, ubicada en el barrio La Aldea en Fontibón, ubicada en la calle 22 J No. 114-37.

El día 13 de febrero de 2020 a eso de las tres de la tarde una llamada la dejó asustada. “Me dijeron que mi niña había sufrido un accidente, que personal de la fundación estaban tomando tinto y que cuando la niña manoteó el líquido le cayó encima de su cuerpo. Esa fue la primera versión que me entregaron”, contó Nayin.

Luego otra profesora de la fundación le dijo que la niña se había dirigido hacia el área del comedor y que minutos después ella se había dado cuenta que la bebé se había quemado y que fue en ese momento cuando puso la alerta en la fundación. “Todo esto me tiene confundida porque no me han querido decir qué fue lo que realmente pasó con mi niña”, dijo la mujer.



El bebé, que resultó con quemaduras de segundo grado en su tórax y en su vientre, fue trasladada en el momento del accidente al Centro Médico Asistencial Madre Bernarda quien, según dijo, corrió con los gastos médicos de la niña.



El jardín infantil no está adscrito a la Secretaría de Integración Social y se presenta como de educación alternativa. “El reclamo que yo les hago a ellos es por qué no llevaron a la niña a un hospital que ella tiene un seguro subsidiado y por qué no me han querido decir la verdad. La Personería ya estuvo allá recogiendo testimonio de todo lo que pasó”.

Hoy en día la madre de la menor, quien se encuentra vigilando la recuperación de su bebé perdió su empleo. “Es que estos últimos días me había tenido que llevar a mi hija al trabajo y por eso mi jefe me dijo que ya no podía seguir laborando con ellos”.

Por su parte la Fundación asumió la responsabilidad en el caso y dijeron que ellos habían corrido con todos los gastos médicos de la niña, no obstante, el deseo de la madre de la menor es que se lleve a cabo una investigación.

