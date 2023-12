Madre e hijo, de 90 y 70 años, llevan cinco meses pasando las noches en El Dorado

Durante esta semana, los medios de comunicación han puesto bajo la lupa la situación que se vive en el Aeropuerto El Dorado, luego de que se evidenciara la crisis migratoria que hay en esta terminal aérea y fueran encontrados dos menores abandonados durante días, originarios de Guinea.



Se conoció que cerca de 200 pasajeros están llegando diario al país en vuelos provenientes de Turquía, a través de Turkish Airlines, como 'parada' antes de llegar a El Salvador o Nicaragua, aparentemente con el fin de migrar hasta Estados Unidos.



Según cifras de Migración Colombia, los migrantes irregulares que entran al país provienen del continente americano (89 %), de Asia (8.9 %) y de África (2 %).



Además, las demoras en las conexiones que están provocando la espera de varios de estos viajeros han ocasionado problemas sanitarios en el Aeropuerto, por lo que tuvieron que ampliar la sala de ‘no admitidos’ y condicionar zonas de duchas y baños para contribuir a las condiciones sanitarias.



Se habla de que hay al menos 70 ciudadanos africanos retenidos en El Dorado, en calidad de ‘no admitidos’, por lo que están en espera de ser devueltos por la aerolínea en la que llegaron a Bogotá.



Migrantes en las salas internacionales del aeropuerto El Dorado. Foto: Migración Colombia

Ancianos encuentran refugio en el Aeropuerto de Bogotá

Sin embargo, se conoció que estas no son las únicas personas que se han visto obligadas, por circunstancias de la vida, a permanecer varios días en el Aeropuerto El Dorado y tener que alimentarse, bañarse y dormir allí.



Una madre y su hijo, ambos adultos mayores que no han encontrado más opciones, han pasado las noches en El Dorado desde hace cinco meses, al no encontrar otro lugar para descansar, según adelantó RCN.



La necesidad económica llevó a Augusto, de 70 años, y a su madre, de 90, a dormir noche tras noche en las sillas del aeropuerto.



“La posición del cuerpo no es la normal para el reposo. Acá estamos sentados, entonces se inflaman las piernas, la circulación de la sangre no es la misma, hay dolores musculares, la columna duele”, describió Augusto sobre cómo ha sido dormir en la terminal aérea.

Hemos tenido muchos altibajos, hay momentos en que ella se desespera y me dice: ‘Sáqueme de esto, por favor’ FACEBOOK

También, aseguró que hay días que son más difíciles que otros: “Hemos tenido muchos altibajos, hay momentos en que ella se desespera y me dice: ‘Sáqueme de esto, por favor’”.



El hombre de 70 años también relató que han tenido que pasar por momentos de hambruna y que, incluso, había pensado en quitarse la vida.



Dentro de su rutina, llegan entre las 5:30 y 7 p. m. a El Dorado, siempre a la misma zona, duermen algunas horas hasta las 6 a. m. Luego, salen a las calles de Bogotá a pedir dinero o ayuda en el sector de Chapinero.

La necesidad económica llevó a Augusto, de 70 años, y a su madre, de 90, a dormir noche tras noche en las sillas del aeropuerto. Foto: iStock

Según contó Augusto al citado medio, su situación económica empezó a desmejorar tras hacer un negocio con unos vehículos de carga que le habría hecho perder unos 600 millones de pesos.



El preocupado hijo aseguró que ya han estado en hogares de paso, pero que la dinámica de ese entorno es difícil. Su madre le ha pedido no dejarla en un hogar geriátrico.



Ante 'RCN', pidió una oportunidad para trabajar y asegura que tiene experiencia manejando empresas, en la vía jurídica y desarrollando proyectos económicos. “Nadie quiere un viejo de 70 años, así tenga toda la vitalidad”, aseveró.



