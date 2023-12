La razón por la que madre e hijo viven en El Dorado: 'Perdí 600 millones de pesos'

Augusto, de 70 años, y su madre, Beatriz, de 90, viven desde hace cinco meses en el aeropuerto El Dorado.



Los dos adultos mayores se quedan en la terminal aérea porque no tienen otro lugar para descansar.



En una entrevista con RCN, Augusto contó la razón por la que terminaron durmiendo a diario en el aeropuerto de Bogotá.



(Puede leer: Madre e hijo, de 90 y 70 años, llevan cinco meses pasando las noches en El Dorado).

Desde hace cinco meses, El Dorado se convirtió para los dos adultos mayores en su lugar de ‘descanso’. Allí ambos han vivido situaciones difíciles por el hambre y la necesidad, tanto así que Augusto ha pensado quitarse la vida.

Según su desgarrador relato, desde que llegaron, no duermen bien. “La posición del cuerpo no es la normal para el reposo. Acá estamos sentados, entonces se inflaman las piernas, la circulación de la sangre no es la misma, hay dolores musculares, la columna duele”, dijo Augusto a RCN.



Diariamente, ambos llegan entre las 5:30 y 7 p. m. a El Dorado, siempre a la misma zona, duermen algunas horas hasta las 6 a. m. Luego, salen a las calles de Bogotá a pedir dinero o ayuda en el sector de Chapinero.

¿Qué los llevó a vivir esa situación?

Augusto contó que un negocio fallido fue el detonante para que él y su madre tuvieran que vivir en la terminal aérea.



Todo empezó hace tres años cuando Augusto perdió 600 millones de pesos colombianos en un negocio de vehículos de carga.

(Además: La pesadilla de dos abuelitos cuyos inquilinos en Bogotá no les pagan, ni se quieren ir).

Allí su situación económica comenzó a desmejorar. De hecho, conseguir un empleo se ha vuelto casi imposible debido a su edad.



Eso los fue llevando poco a poco a vivir en el aeropuerto junto a su madre, a quién no quiere dejar en un hogar geriátrico.



El hombre pidió tener la oportunidad de trabajar. De hecho, aseguró que tiene experiencia manejando empresas, en la vía jurídica y haciendo proyectos económicos.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Víctima de atraco en Bogotá recibió un disparo en ojo por negarse a entregar el celular

Video: reportan fuerte explosión en un taller de carros en Ubaté, esto es lo que sabe

'Un milagro': el angustioso relato del conductor que sobrevivió al accidente en Siberia