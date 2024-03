Madre denuncia violación de su pequeña hija en salón de colegio en Bogotá

Una niña de seis años, quien estudia en un colegio ubicado al sur de Bogotá, habría sido abusada sexualmente de uno de sus compañeros de salón, según denuncia su madre.

“Mi niña empieza a llorar y me manifiesta: ‘hay un niño en el colegio que me pega, que me pellizca, me jala y me hace caer, me hace bullying todos los días. Ese niño me castigó, me bajó mis cuquitos’ ”, dijo la madre de la menor para 'Noticias Caracol'.

La niña, según la versión de su familiar, se encontraba en el salón de clases cuando ocurrió el abuso. La denuncia ya fue puesta ante las autoridades competentes.

“Yo le manifesté a la profesora que el niño le pegaba todos los días, no había día que no le pegara, que mi niña no podía estar tranquila porque le tocaba estar corriendo, porque el niño siempre procede a jalarla, a pegarle, a pellizcarla”, agregó la madre.

La Secretaría de Educación, por su parte, se pronunció ante la denuncia y dijo que se investigarán los hechos para tomar las medidas correspondientes. Además, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ya está al tanto de la situación.

"El viernes 22 de marzo se instaló una mesa de trabajo en el colegio en la que se convoca a los acudientes del niño para informales lo referido. En articulación con salud y con acompañamiento de equipo psicosocial, se realiza evaluación preliminar y se da traslado al hospital al estudiante en compañía de sus acudientes”, señaló la entidad.

Durante el 2023, según Medicina Legal, se reportaron 19.192 hechos de presunto abuso en menores de edad en Bogotá, lo que representa casi 53 casos al día. Por otro lado, desde el Concejo Distrital alertan sobre estas cifras en la ciudad.

“Cada día hay alrededor de siete casos denunciados. Podríamos decir que aproximadamente cada tres horas un menor sufre este delito. Por eso, hacemos un llamado bien importante a las autoridades para que hagamos un equipo con el fin de enfrentar esta situación”, enfatizó el concejal Fabián Puentes.

REDACCIÓN BOGOTÁ