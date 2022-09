Marcela Ortiz, madre de Santiago Salazar Ortiz, denuncia la muerte de su bebé en extrañas condiciones en el hospital Mario Gaitán Yanguas del municipio de Sibaté.

​

Todo comenzó el día miércoles 21 de septiembre cuando el niño presentó un brote en su mejilla derecha. Hasta ese momento se veía muy normal. “El día viernes decidimos ir al hospital porque el brote se le había extendido a otras partes de su rostro y cuerpo”.

En el hospital una médico general le informa a la familia que es un herpes zóster y que se podía tratar con algunas medicinas. “Comenzamos con el tratamiento, pero el niño no presenta mejoría. El día domingo 25 de septiembre otra vez nos fuimos al hospital. Estaba muy brotado”.



Llegaron al lugar a las 6 de la mañana y les dijeron que tenían que esperar al pediatra. “Los signos estaban normales pero el especialista llegó hasta las 9:45 de la mañana. Yo le conté todo. Ella me dijo que estaba mal diagnosticado y que lo que tenía el niño era una bacteria”.

Les dijeron que había que iniciar un tratamiento de antibióticos y proceder a una hospitalización. “El niño tuvo una crisis de piquiña. Le dieron loratadina y mientras yo hacía la apertura de la historia clínica se me acercó un enfermero con una jeringa y un medicamento que le aplicaron a mi bebé”.



Posterior a eso el niño comenzó con un fastidio mayor, lo canalizaron y luego se quedó dormido. “Solo hasta ese momento le hicieron exámenes. Luego, cuando el enfermero le inyecta el suero, el niño cambió de color y comenzó al convulsionar”.



La madre, angustiada, pide ayuda. “La pediatra me lo quitó de los brazos y comienza a hacerle reanimación porque estaba sufriendo un paro respiratorio. Esa pasó por media hora, le ponen 12 inyecciones de adrenalina, electrochoques, pero él no respondió. Me dijeron que había muerto”.

El dolor tiene sumida a esta familia en un drama pues les dijeron que al niño se le tenía que hacer una necropsia. “Al comienzo no nos querían entregar a mi bebé y que no se le podía hacer la necropsia en ese hospital, pero ninguno quiere aceptarlo. Estamos viviendo un calvario. No nos querían entregar al bebé. Luego me dijeron que podía ir a la Fiscalía”.



Tras esa diligencia reciben al niño en el hospital de Kennedy, donde finalmente los atienden, les dicen que si quieren iniciar un proceso de judicialización apenas ven el cuerpo del menor. “Hoy ya comenzamos un proceso con Fiscalía porque queremos saber qué fue lo que le pasó a mi hijo”.



EL TIEMPO se comunicó con la gerente del hospital Mario Gaitán Yanguas, Alexandra González, del municipio de Sibaté, en donde dijeron que los hechos sí ocurrieron, que están revisando cuidadosamente el caso y que luego emitirán un comunicado oficial.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com