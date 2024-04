Madre denuncia la pesadilla que vivió su hijo cuando estuvo de intercambio en Austria

Lorena Martínez ahorró durante mucho tiempo para enviar a su hijo a un intercambio estudiantil en el exterior con la misma esperanza de muchos padres de familia; fortalecer el idioma alemán y vivir toda una experiencia cultural, pero eso terminó convirtiéndose en una pesadilla para ella y su hijo de 18 años, a quien llamaremos *Andrés.

La empresa escogida para ese propósito fue AFS Colombia, una organización internacional, voluntaria, no gubernamental, sin fines de lucro, que promueve oportunidades de aprendizaje intercultural. Su principal propósito, dicen, es “ayudar a las personas a desarrollar el conocimiento, las destrezas y el entendimiento necesarios para crear un mundo más justo y pacífico”.

Y fue por esa filosofía que Lorena los contactó hace dos años. “Mi hijo tiene 18 años y ya se graduó de bachillerato en un colegio de Bogotá. Cuando nos presentaron el programa, nos dijeron que tenía una duración de 11 meses y que el costo del mismo era de 10.000 dólares. Durante todo el 2023 pagué eso con mucho esfuerzo”.

La promesa fue que el joven iba a llegar con una familia anfitriona en Austria, un país de habla alemana de Europa Central, con mucha experiencia en el manejo de estudiantes internacionales, es decir, muy capacitados. “Recuerdo que nos hicieron llenar un formulario en el cual nos preguntaba si mi hijo era alérgico a los animales y en ese punto explicamos que los gatos le generaban una reacción contraproducente”.

Para junio de 2023 la empresa le pidió a la familia que comprara los tiquetes de salida para el 15 de agosto con regreso el 15 de junio de 2024. “Y así lo hice. Pagué 3.000 dólares. Todo iba sumando”. La sorpresa de la familia es que cuando llegó el momento de partir la empresa les pidió que el viaje se tenía que mover porque no había disponibilidad de familias. “Además, me dijeron que yo tenía que pagar la penalidad. Ellos me daban muchas excusas, pero no querían asumir su responsabilidad. Ese fue nuestro primer quiebre ¿Para qué me obligaban a comprar un boleto si no tenían familias?”.

Lorena tuvo que pasar varias cartas a las filiales de la empresa en varias partes del mundo y así lograr que le descontaran ese valor del costo del programa. “500 euros para nosotros los latinoamericanos es un costo alto. Al final accedieron, pero mi hijo terminó viajando un mes y medio más tarde”.

La familia

Cuando Andrés llegó a su destino, la primera impresión es que la familia, conformada por una mujer y sus dos hijas, no tenían experiencia alguna en estudiantes internacionales y además, convivían con seis gatos. “Mi hijo notó que una de las jóvenes tenía cortadas en sus brazos y además habíamos advertido que Andrés era alérgico. El argumento fue que allá tenían esas mascotas en todas las casas y que él estaba obligado a tomar antialérgicos. De ahí en adelante todo comenzó a sonar como obligatorio”.

Austria es una de las urbes con más calidad de vida. Foto:Archivo particular Compartir

La dueña de casa le explicó a mi hijo que el trato que ella le daba a los estudiantes era como el que se les daba a los refugiados, es decir, que estos tenían asignaciones y trabajos por hacer

Según Lorena, con el tiempo se fue dando cuenta de que cuando quería reclamar estas inconsistencias las minucias del contrato eran ventajosas y la imposibilitaban de reclamar. “Esas niñas tenían problemas psicológicos, una de ella le contó a mi hijo que había vivido mucho tiempo en la calle porque consumía drogas y que estaba en recuperación. Además, Andrés comenzó a sentir que el trato que le daba la dueña de casa era raro, a veces estaba contenta, a veces muy enojada. Le pedía que se fuera a casa de sus amigos y si estaba descansando en la sala lo hacía sentir incómodo”.

El joven contó que la mujer le había explicado que el trato que ella le daba a los estudiantes era como el que se les ofrecía a los refugiados, es decir, que estos tenían asignaciones y trabajos por hacer. “Obvio, yo sabía que mi hijo tenía que asear su cuarto, lavar la loza, cosas así, eso es normal, pero le pasaron una lista, tenía que lavar todo el baño cada vez que lo usara o arreglar el jardín, cosas así”.

Una de sus ‘tareas’ era arreglar todos los electrodomésticos que se dañaran en la casa. “Mi hijo es apenas un bachiller y no tiene ni idea de esos temas. Un día le pusieron un televisor al frente y pues no supo qué hacer. La dueña de casa le reiteraba que lo arreglara o que buscara en Google. Muy incómodo eso, pero lo aceptamos hasta cierto punto”.

Una de las ‘tareas’ que le pusieron a mi hijo fue arreglar todos los electrodomésticos que se dañaran en la casa, pero él es apenas un bachiller y no tiene ni idea de esos temas. Un día le pusieron un televisor al frente y pues no supo qué hacer

Andrés iba a su colegio en una bicicleta, pero, en pleno invierno, se resbaló sobre el hielo. “Se golpeó muy fuerte la pierna. Cuando regresó a la casa para avisarle a la dueña de casa, ella, en vez de ponerle un medicamento para humanos, le puso un polvo que utilizaba para sus gatos y luego le dijo a mi hijo que tenía que arreglar la bicicleta”. Lorena, solidaria, le dijo que la llevara a un taller, pero la dueña de casa se negó. “Uno paga es para que aprendan otro idioma, esa era la única experiencia que queríamos. Tuve que empezar a escribir un listado de inconsistencias”.

El estudiante dice que se percató de que esta empresa, ante la falencia de familias disponibles, publicaba avisos en prensa para saber quiénes estaban dispuestos a recibir niños a cambio de dinero. “Es decir, no era un voluntariado”, dijo Lorena.

La familia cuenta que los fines de semana Andrés tenía que escuchar las peleas entre madre e hija y que solo podía encerrarse en su cuarto. “Yo le conté todo esto a los representantes de la empresa, pedí un cambio, como ellos dijeron que se podía hacer si no había adaptación, pero su respuesta fue que él tenía que acatar las normas de la casa y que no se podían meter en las normas de las familias mientras no los pusieran a hacer actividades como excavar en una mina”.

Acoso escolar

Al tiempo que Andrés se sentía incómodo en la casa, su experiencia en el colegio asignado también lo fue. “Mi hijo es un joven alto, y de contextura gruesa. En su primera presentación, dos chicos se le acercaron y le dijeron una palabra en alemán que significa ‘bola de grasa’ y luego este comportamiento no cesó”.

Mi hijo es un joven alto, y de contextura gruesa. En su primera presentación dos chicos se le acercaron y le dijeron una palabra en alemán que significa ‘bola de grasa’ y luego este comportamiento no cesó

Él se sentía muy mal al ser acosado, pero nunca reaccionó porque, al estar en otro país, estaba vulnerable e imposibilitado de defenderse. Ahí no tenía amigos ni familia a quien acudir. “Me contaba que le pegaban en la nuca o en la espalda. Fue muy humillante”.

Al igual que con lo que ocurría en la casa, Lorena advirtió este nuevo problema a la empresa contratada. “La respuesta fue que él ya tenía la edad para manejar esta situación y que expusiera todo con los encargados en el colegio, que se defendiera solo”.

Lorena logró que la empresa hablara con el colegio, pero lo que recibió fue quejas de su hijo. “Me dijeron que se quedaba dormido en clase y que no hacía las tareas. Claro, yo les expliqué que estaba aburrido, que se sentía excluido. Él intentaba socializar, pero no había nadie que mediara”.

La madre de familia cuenta que el joven la llamaba llorando todos los domingos y que tuvo que asistirlo con una psicóloga que lo trataba mientras duraba la experiencia. “Tenía miedo de que entrara en un estado de depresión”.

Según Lorena, ese fue el argumento de la empresa para amenazarla con devolver al estudiante antes de culminar el programa. “En enero de este año le dije que antes de que lo hicieran más bien lo reubicaran en otra familia, como se hizo en otros casos, y el argumento de la empresa fue que nadie quería recibir a un joven de 18 años. La pregunta es: ¿Por qué no me dijeron esto antes de pagar? Total, lo devolvieron al país y me dijeron que si a ellos les tocaba pagar el boleto de regreso me hacían una especie de juicio de reclamación. Ellos saben muy bien como redactar el contrato para que uno no tenga cómo reclamar”. Lorena, como pudo, les escribió a todas las dependencias de la empresa en el mundo su inconformidad. “La respuesta fue que la sede en Colombia me tenía que responder”.

La salud

Cuando Lorena fue a recibir a su hijo en el aeropuerto, su estado físico estaba visiblemente deteriorado. “Se veía amarillo, amarillo. Claro, meses antes él me decía que se sentía mal, congestionado, pero cuando pedí activar el seguro, me dijeron que eso era falta de sol y que más bien le comprara vitaminas”.

Cuando lo llevaron al médico, ya en Bogotá, el joven presentaba varias molestias y tuvo que quedar hospitalizado. Tenía inflamadas sus amígdalas y le recetaron penicilina. Pero lo más preocupante es que su diagnóstico fue mononucleosis, una infección viral que causa fiebre, dolor de garganta e inflamación de los ganglios linfáticos, con mayor frecuencia en el cuello. “Tenía el hígado y el vaso inflamados. Estaba muy grave y esa evolución venía de meses atrás. Aparte estuvo muy mal alimentado, pocas veces comía proteína y frutas”.

Por todo esto, Lorena comenzó a tramitar a través de peticiones la devolución total que pagó por el costo del programa y además una indemnización por daños y perjuicios en la condición física y psicológica de Andrés. “Ellos no han querido reconocer que actuaron con negligencia al no querer trasladar a mi hijo con otra familia y atender el problema de acoso. Él me dice que jamás vuelva a creer en esos programas. Quedó muy afectado. Uno paga para que sus hijos estén bien, no para que se sientan tan mal. No le deseo esto a ningún padre”.

¿Qué dice la empresa?

Carolina Cortés, coordinadora de comunicaciones y educación de AFS Colombia, explicó que, con respecto a la experiencia del joven en mención, siempre mantuvieron conversaciones extensas con la madre del joven, Lorena Martínez. “La seguridad de nuestros participantes es nuestra prioridad número uno, y tomamos los mensajes siempre de forma seria”.

Añadieron que la filial Colombia y Austria investigaron cada una de las acusaciones, investigaciones que fueron seguidas no solo a nivel local, sino también por el equipo internacional y la organización con sede en Estados Unidos que supervisa la Red de AFS. “Tenemos altos estándares para evaluar a las familias y colegios anfitriones. También un fuerte énfasis en la educación y reglas muy claras que guían el comportamiento de los participantes”.

Explicaron que el staff de AFS Austria y sus voluntarios locales trabajaron con el hijo de la señora Martínez durante el curso de su programa para abordar los problemas que estaba experimentando y brindarle oportunidades. “Sin embargo, después de un exhaustivo proceso de recopilación de información y revisión, se determinó que, lo mejor para el estudiante era regresar a Colombia antes de lo planeado. Siempre nos esforzamos por proporcionar experiencias positivas y duraderas para nuestros participantes, y lamentamos que fuera necesario terminar la experiencia antes de lo previsto”.

La empresa se defiende argumentando que llevan más de 75 años manteniendo seguros a los alumnos mientras estudian en el exterior. “Tenemos un sólido sistema de gestión de riesgos y apoyo para asegurar que nuestros participantes tengan experiencias positivas”.

*Nombre cambiado por solicitud de la madre del joven implicado.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos su experiencia a carmal@eltiempo.com