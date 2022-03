Este jueves, un fiscal del Grupo Nacional de Género presentó formalmente el escrito de acusación en contra de Nilson Díaz y Carolina Galván, por su presunta responsabilidad en la desaparición de Sara Sofía Galván, ocurrida en enero de 2021.



(Además: Sara Sofía, la niña que nunca apareció en el río).

"Las dos personas son procesadas por su posible coautoría en el delito de desaparición forzada agravada", señaló el ente acusador.



De acuerdo con una fuente consultada por EL TIEMPO, la apoderada de Carolina Galván, la abogada Mábel Reyes, solicitó a la Fiscalía que su cliente no fuera procesada penalmente argumentado que contaba con documentos que demostrarían que, por motivos psicológicos, la mujer no podía enfrentar un juicio.



(Siga leyendo: Fue imposible ubicar el cuerpo de la niña Sara Sofía Galván).



Xiomara Galván, la tía de Sara Sofía Galván, señaló que no entiende porque el caso se sigue dilatando. "Seguimos en lo mismo, ahora tenemos que volver a esperar un mes y medio para que se tome alguna decisión. Es muy triste y uno ya no sabe qué pensar", dijo.



Según la tia de la menor, quien estuvo presente en la audiencia, esta solicitud generó una llamado de atención por parte del juez.

REDACCIÓN BOGOTÁ