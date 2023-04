Un aparente caso de xenofobia habría ocurrido en un colegio de Ciudad Bolívar en Bogotá, de donde un niño de solo 11 años de edad tuvo que ser retirado por el presunto bullying que recibía constantemente por parte de varios compañeros de clase.



La denuncia del caso la realizó Matilde Carrillo en Citytv, la mamá del menor contó cómo su hijo sufría de matoneo y xenofobia por parte de la profesora que estaba a cargo del curso en el colegio Sotavento I.E.D.



“Él me lo dijo y yo lo fui a decir en el colegio, en vez de unirnos entre padres, representantes y la junta del colegio para solucionar el problema, ellos nos atacaron a nosotros”, indicó la madre del niño.

Estudiante retirado del colegio por aparente bulliyng. Foto: iStock

Además, Matilde relató que los compañeros de clase de su hijo le mostraron un video para adultos al menor, pero en el momento de hacer el reclamo ante las directivas de la institución fue atacada por la profesora y le dijeron que todo había sido culpa del menor.



“La profesora que tiene problemas de xenofobia con mi hijo, en mi cara lo hizo, ella se levantó y dijo que había una mamá que había denunciado el colegio; que había dicho lo que estaba sucediendo en el colegio, que eso no se hacía así porque yo estaba perjudicando el colegio; o sea que yo me tenía que quedar callada”, afirmó.



Por último, la madre denunciante expresó que el estudiante no fue retirado del colegio por ir mal académicamente y señaló que la principal razón del bullying que recibía el menor era por ser de nacionalidad extranjera.

La madre de familia denunció el caso ante City Tv. Foto: EL TIEMPO

“Me extrañaba porque Gregorio no se quería parar para el colegio, él no se quería levantar, y era raro porque a él siempre le gustaba estar en el colegio; incluso cuando yo me sentía mal y no lo llevaba, peleaba conmigo”, finalizó.



Por ahora, las directivas del colegio Sotavento I.E.D. y la profesora no se han pronunciado ante las denuncias que hace la mamá del estudiante de 11 años de edad por el aparente caso de xenofobia.



Mientras tanto, el niño que está cursando quinto grado tuvo que ser matriculado en otra institución educativa y se encuentra bajo acompañamiento de psicólogo.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

