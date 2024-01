¿Por qué no se le permitió la entrada a las máquinas a una joven en parque de Bogotá?

Yenny Gallego, la madre de una niña bogotana, denunció que su hija de 15 años fue discriminada en el parque Mundo Aventura de Bogotá por tener diabetes. "Cuando fue a ingresar a las máquinas no se le permitió la entrada por ser considerada una actividad riesgosa".

Todo ocurrió cuando las visitantes hacían fila para entrar a los carros chocones en medio de un fuerte sol. "La niña entonces se quitó la chaqueta y uno de los empleados le preguntó que qué era lo que tenía en el brazo y ella le explicó que era un dispositivo por una enfermedad que padecía, pero que no representaba ningún problema".

La denunciante dice que el argumento que le dieron los empleados del parque es que la niña llevaba un dispositivo que le permite medir su glucosa, es decir, un medidor que, según explicó la mujer, indica la cantidad de glucosa en una pequeña muestra de sangre.

Añadió que este nunca ha sido un impedimento para que la niña pueda disfrutar de atracciones como cualquier menor de su edad y que ella considera que este fue un acto de discriminación. "La gente de la fila le empezó a tomarle fotos a mi niña como si hubiera hecho algo malo", relató.

Según contó la mujer, fueron llevadas a la enfermería, pero asegura que las enfermeras que las atendieron no tenían ni idea de las características y riesgos reales que la enfermedad de su hija. "No sabían qué era diabetes tipo 1. Me dijeron que pidiera el reintegro del dinero. Mi hija se puso mal, se puso a llorar".

Entonces la madre de familia comenzó a grabar un video que luego publicó y dice que solo cuando se percataron de esta acción ahí sí le dijeron que se pusiera la chaqueta para que pudiera ingresar a las atracciones. "Las mamás con hijas que padecen esta enfermedad sufrimos siempre de este tipo de situaciones, del escarnio público y del desconocimiento e ignorancia de la gente. Luego nos dieron unos pases de cortesía, pero ya habíamos vivido el sinsabor. Denuncio porque quiero dejar un precedente".

La denunciante aún no ha recibido ninguna comunicación oficial de por qué la situación médica de la joven representa un riesgo al hacer uso de los juegos mecánicos. "Creo que el personal no está capacitado para saber qué es diabetes tipo 1. Solo decían que solicitara el reintegro del dinero. Además, tienen que saber manejar con más sutileza este tipo de situaciones, sobre todo, por tratarse de niños".

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITY TV