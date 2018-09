Las dudas de la madre del joven que supuestamente se suicidó en CAI

Amanda Páez, madre de Julián Balcero, el joven de 25 años quien según la Policía de Bogotá se quitó la vida la madrugada del pasado domingo al interior del CAI del barrio 20 de Julio, cree que su hijo no se suicidó.

La tarde del sábado 8 de septiembre, Julián fue hasta este sector del suroriente de la capital del país, a retirar un dinero que le había girado un tío. En la noche, de vuelta a su casa, se encontró con dos amigos con quienes decidió irse a tomar unas cervezas en un bar de la zona.



En este sitio, un grupo de jóvenes que ya estaban allí le quitaron el celular al acompañante de Julián, por lo que se inició una discusión que evolucionó, según las autoridades, a una pelea que atendieron los uniformados, sobre la medianoche.



“En el control de establecimientos públicos que realizamos se suscita una riña de la cual salen dos personas conducidas al CAI donde lamentablemente uno de ellos toma la determinación de quitarse la vida”, explicó el teniente coronel Juan Carlos Patiño, comandante operativo de seguridad ciudadana número dos de la Policía de Bogotá. En la Institución explicaron que la riña se habría generado por la pérdida de un celular.

La Policía señaló que el jefe de información de este comando, al enterarse de lo sucedido, sobre las 2 de la madrugada, le brindó los primeros auxilios al joven de 25 años y que, en compañía de su amigo, fue trasladado al hospital San Rafael, donde los médicos informaron que estaba sin vida.



La primera pregunta que asalta a Amanda Páez, la madre del fallecido, es por qué se llevaron a su hijo y a su compañero al CAI y no a quienes se habían robado el teléfono móvil. “La Policía debió retener a los que le raparon el celular al amigo de mi hijo, pero no, los cogieron a ellos dos y los tiraron como animales a la patrulla”, relató la mujer.



Sin embargo, hay más interrogantes. Aunque los jóvenes fueron esposados, no se les retiraron los cordones de los zapatos, pese a que las personas que son detenidas se les quitan estos elementos. Con un cordón, según fuentes de la Policía, se habría ahorcado Julián.

Hinchas de Millonarios protestan en frente del CAI del 20 de Julio para exigir claridad sobre la muerte de Julián Fernando Balcero. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Sobre esto, las autoridades explicaron que el traslado de estos dos hombres fue de manera preventiva y no dentro de un procedimiento de captura. Sin embargo, estas explicaciones no convencen a la madre de la víctima.



“Si él estaba esposado y en un cuarto que es bien pequeño, ¿cómo se iba a ahorcar’. Además él no tenía motivos, ni instintos suicidas, a él lo mataron en el CAI”, cuestionó la mamá del joven, quien trabajaba en el equipo de logística de una empresa de eventos.



Otra de las preguntas que surge es por qué los uniformados no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, si el CAI es pequeño y permanece custodiado. Además, dentro de las declaraciones que le dieron a la mamá, el amigo de su hijo supuestamente se quedó completamente dormido y no se dio cuenta de nada, se despertó cuando un policía lo alertó.

El joven era hincha de Millonarios. Se espera que este martes se revelen los resultados del examen forense. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

“El muchacho dice que se durmió y que quedó privado. Cuando sintió fue que el policía le estaba jalando los pies y que mi hijo estaba tirado en el piso porque supuestamente se había colgado, pero eso está muy raro”, concluyó Amanda.



Por todas las dudas que rodean este hecho, la misma Policía afirmó que solicitó al CTI de la Fiscalía que asumiera la investigación del caso, mientras que ellos internamente también se encuentran realizando las averiguaciones necesarias para esclarecer lo que sucedió.



Este lunes, sobre las 5 de la tarde, decenas de personas se agolparon a las afueras del CAI para exigir claridad por la muerte de Julián Fernando Balcero Páez, quien era hincha de Millonarios. El Instituto Nacional de Medicina Legal será el que determine, con la necropsia, las razones del deceso. Se espera que este martes se conozcan los resultados del examen forense.



BOGOTÁ