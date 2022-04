En medio de los desmanes protagonizados por los integrantes de las barras Nación Verdolaga y Los del Sur, el sábado 2 de abril, en la vía Chía-Cota, que dejó cinco personas lesionadas, las autoridades capturaron a uno de los presuntos responsables de herir con arma blanca a otro sujeto presente en la confrontación.



De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario en contra de Kevin Esneider Quintero, de 21 años, por ser presunto responsable del delito de tentativa de homicidio agravado.



Según los argumentos del fiscal del caso, y luego de cotejar las pruebas de video de los hechos, los cuales se presentaron en una estación de gasolina, se pudo establecer que el acusado presuntamente participó en la agresión contra un joven de 20 años que estaba tendido en el piso.



La madre del presunto agresor, quien prefirió no revelar su identidad, insistió en que su hijo es inocente y entregó detalles sobre las conversaciones que tuvieron el día del suceso. “Me comuniqué con él sobre el mediodía y me dijo que estaba bien, que iban camino al estadio. Luego, más o menos a las 6:30 p. m. se comunicó conmigo un patrullero informándome que mi hijo se encontraba detenido en el municipio de Cota por una riña entre hinchas de Nacional”, indicó.



Esta mujer contó que pudo hablar con su hijo minutos después de que fuera detenido y que este le dijo que él no había participado de la golpiza.



“Esperemos que pronto se esclarezca lo ocurrido. Hay muchos videos que están rodando, pero mi hijo no participó en la riña. También dice que agredió físicamente a una persona, pero en el video simplemente se ve que él se agacha para coger la cachucha y sale corriendo. En su mano no tiene ningún puñal como dice la Fiscalía. Estoy recogiendo las pruebas para demostrar la inocencia de mi hijo”.



No obstante, el mayor general Óscar Gómez, comandante de la Policía de la Sabana, explicó que la detención se dio luego de que revisaran varias cámaras de vigilancia. “Después de la individualización se ubica en uno de los buses y se procede a hacer la captura”, dijo.



La investigación da cuenta de que el hombre habría usado un ladrillo y un puñal de gran tamaño para golpear en varias ocasiones a la víctima, causándole una herida en el abdomen. “El material aportado por el testigo presencial de los hechos es suficiente para dictar una medida de aseguramiento”, dijo el juez.



Por ahora, Kevin Esneider Quintero tendrá que esperar la audiencia de juicio oral para defenderse. Cuatro de los lesionados fueron dados de alta, mientras que Cristian Flórez, oriundo de La Ceja, Antioquia, continua hospitalizado.



Con respecto a las causas de la confrontación, Ricardo Ruge, director de Diálogo Social del Distrito, señaló que hubo un error logístico provocado “por el incumplimiento de las rutas pactadas”.

EL TIEMPO