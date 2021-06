Madre de Ana María Castro denuncia irregularidades en el proceso

Nidia Romero, la mamá de Ana María Castro, la joven que murió en un caso que ya suma casi año y medio sin ser resuelto, lanzó una alerta sobre el proceso judicial.



"Este video es mi voz de protesta por la forma en que se está llevando el caso. Los implicados piden y piden tiempo en cada audiencia para limpiar sus nombres cuando les bastó solo minutos para que mi hija apareciera muerta después de haber salido con ellos", aseguró Romero en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La denuncia se da un día después de que se aplazara la audiencia preparatoria: este martes en la mañana, la defensa de uno de los involucrados en el caso pidió tiempo. Al final, la Fiscalía confirmó que la cita quedó para el 18 de junio.



Lo cierto es que no es la primera vez que pasa. En abril, durante la audiencia de acusación, la defensa de uno de los involucrados se retiró y solicitó una hora para resolver problemas técnicos de conexión. Al final, el encuentro se aplazó.



"Yo me pregunto qué pasa con los derechos que ella tenía, el derecho a la vida es un derecho fundamental. ¿Qué pasa con mis derechos? En este caso hay una parte humana que no quieren ver", anotó la madre de Castro en el video publicado en las últimas horas.



De hecho, la juez a cargo, en abril, reconoció a Nidia Romero y a su otra hija como víctimas del caso.

¿En qué va la acusación?

Aunque la Fiscalía maneja la tesis de que Castro fue arrojada del vehículo en movimiento y que se trataría de un feminicidio agravado, la defensa de Paul Naranjo sostiene que se trató de un accidente de tránsito .



"El forense me dice que el golpe que tiene Ana María Castro no necesariamente es un golpe que ocurrió dentro de la camioneta, que en el golpe que le generó el trauma craneoencefálico suele pasar que se expanden los fluidos, pero que la mancha que tenía la joven no corresponde a un golpe contundente ni con una botella ni con otro objeto", le aseguró a EL TIEMPO el abogado Jhon Cadena, defensa de Naranjo.



El análisis forense y las voces de las partes estarán en juego en esta nueva audiencia del 18 de junio.



EL TIEMPO