El drama de una madre con su hijo en la cárcel La Modelo

Ruth González está viviendo un doble drama. Con el inicio del simulacro de aislamiento voluntario en Bogotá desde el pasado viernes 20 de marzo, el trabajo que tenía como aseadora de un hotel quedó suspendido.



Mientras trataba de buscar la manera de sostenerse durante estos días con su bebé recién nacida, el sábado 21 de marzo recibió la noticia de que en la cárcel La Modelo –donde está recluido su hijo de 20 años– se presentó un motín en el que 23 privados de la libertad murieron y 83 resultaron heridos.

“A mí me llegaron por redes sociales unas fotos, unos videos, y lo que veía en las noticias, casi me vuelvo loca porque no sabía nada él”, manifestó la mujer, quien vive en Soacha.



La última vez que había hablado con él fue el martes 17 de marzo, cuando le envió $ 50.000 para pagar lo que le exigen semanalmente por un lugar donde dormir y el aseo.

La angustia aumentó porque no tenía con quién dejar a su hija, y el transporte que suele llevarla hasta la prisión, por cuenta del aislamiento, no estaba prestando el servicio.



Así pasó el sábado y el domingo, sin saber absolutamente nada y sin respuesta por parte de alguna autoridad. Sin embargo, este lunes en la mañana recibió una llamada del joven.

“Mi hijo me llamó como por la mañana y no alcanzó a decirme mucha información, solo que estaba bien y que la otra semana me llamaba”, le contó a EL TIEMPO Ruth.



Dijo que su hijo logró esconderse en un rincón durante las revueltas, pero que ahora todo es incertidumbre, y que no sabrá cuándo volverá a saber de él.



La mujer concluyó diciendo que las condiciones de la prisión son “inhumanas”, que les han dado comida en mal estado y que no hay una atención médica oportuna cuando algún recluso lo requiere.

