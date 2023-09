Minas que fueron abandonadas y se llenaron de agua y no han sido selladas están generando una grave contaminación de fuentes hídricas en el nororiente de Cundinamarca.



(Le puede interesar: Minería a cielo abierto: así es el polémico proyecto en el municipio de Tabio).

Es tal la preocupación que recientemente los residentes de la zona se reunieron en el municipio de Machetá para exigir soluciones. De hecho, advierten que van a desplazarse hasta Bogotá para realizar un plantón.

Facebook Twitter Linkedin

Contamianción por trabajos de explotación minera en Machetá. Foto: Archivo particular

Las minas que están localizadas en la vereda Guina, en el municipio de Machetá, ubicado en la provincia de Almeidas, a 101 km de Bogotá.



Los habitantes de la zona indican que no solo se han afectado cuerpos hídricos, sino también 24 viviendas.



Cabe mencionar que esa zona hace varios años había sido declarada inestable y la actividad minera ha hecho mucho más compleja la situación para quienes la habitan.



Desde el 2007, unos empresarios obtuvieron el título minero FMI-121 y empezaron a explotar la tierra en la vereda Guina de manera esporádica. Sin embargo, en el 2015 quienes habitan en el sector empezaron a ver afectaciones en varias estructuras de la zona.



Esto, porque, según explica una habitante de la vereda que prefirió no ser mencionada, la explotación la empezaron a hacer de manera desordenada y sin cumplir los parámetros ambientales.



(También: Tragedia en minas de Sutatausa, una de las que más ha cobrado vidas en el país).

#Denuncia Habitantes de la vereda Guina, en el municipio de Machetá denuncian que a causa de la explotación de carbón fuentes hídricas se están viendo afectadas. pic.twitter.com/b7Myz2bSAl — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) September 2, 2023

“La CAR les tiene las licencias ambientales suspendidas porque ellos no han cumplido. Incluso ellos un tiempo lo siguieron haciendo”, indicó la fuente.



La residente de la zona explicó que con la explotación minera se están viendo afectados cuerpos hídricos y están muy preocupados porque estos le suministran agua no solo a la vereda, sino a otros municipios.



“La quebrada Agua Blanca es la que está más grave, ya que conduce a la represa de Corpochivor, y la otra afectada es la Tócola”, indicó.



Y agregó que esos nacederos de agua le suministran agua no solo a la vereda Guina, sino al municipio de Tibirita, una parte de Manta y de Guateque. Incluso ya el agua se ve oscura.



Según la mujer que denuncia esta situación, la CAR ha suspendido en varias ocasiones las licencias ambientales a ese título minero, no obstante, no pasa nada.



“En marzo le enviamos a la Agencia Nacional de Minería una solicitud con copia a la CAR para que suspenda los títulos mineros y las licencias ambientales, pero no hubo ninguna ayuda”, aseguró.



(No deje de leer: Este es el avance del Banco de Agua de la CAR en Simijaca, Cundinamarca).

Manifestó que siempre les han contestado “muy ambiguamente” y que una situación que los sorprendió a ella y a la comunidad es que en una reunión a la que fueron citados con entidades, el 16 de agosto, el abogado de la empresa minera llegó y resultó siendo muy amigo de los delegados de la Agencia Nacional de Minería.



Además, indicó que no ha habido mayor ayuda por parte de la administración municipal y que incluso el título minero está a nombre de una persona que trabaja como contratista en la alcaldía.



El alcalde de Machetá, Julio Solano, le dijo a este diario que estaban subiendo a la vereda vehículos de 12 y 14 toneladas, y que eso afectaba las vías y estructuras.

“Cinco bocaminas fueron suspendidas y ellos empezaron a trabajar otras, entonces las que explotaban antes las dejaron así abiertas y no las sellaron y con el invierno, eso se vino llenando de agua y afectó ganado de los habitantes del sector y fuentes hídricas”, indicó el mandatario local.

Facebook Twitter Linkedin

La vías se han visto afectadas a causa de las actividades realizadas en medio de la explotación minera. Foto: Archivo particular

Y agregó que junto con la policía fueron a sellar las minas y que se encontró con la sorpresa de que el administrador no tenía los documentos de seguridad social y ARL de los 28 trabajadores que estaban en ese momento. Algo que también les pareció muy extraño.



Tras esta situación, desde la administración les solicitaron a la Unidad Nacional del Riesgo y la Secretaría de Minas de Cundinamarca una visita para que revisen el tema y los ayuden a solucionar porque la tierra de la vereda ha venido cediendo, la vía se abrió y no hay paso a causa de la explotación minera y la falla que hay en la zona.



“Además, la empresa nunca ha reportado regalías ni han ayudado a arreglar las vías ni las alcantarillas que han dañado. Dios no lo quiera, pero donde haya un movimiento fuerte en esa zona, nos traerá unas consecuencias muy grandes”, aseguró Solano.



Y precisó que necesitan atención del Gobierno Nacional para solucionar este problema. A pesar de que la comunidad lleva insistiendo varios meses con las entidades nacionales y departamentales para que les ayuden, no han recibido ninguna solución concreta.



“El derecho de petición no conlleva el resolver asuntos para los cuales existen normas y procedimientos especiales, como es el caso de las minas de propiedad estatal, que al estar reglamentadas por el Código de Minas y sus disposiciones concordantes, que señalan el procedimiento a través del cual se dispensa el derecho a explorarlas”, se lee en la respuesta de la ANM.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com