Mujer vuelve a delatar un delincuente en TransMilenio

Este martes, la joven universitaria Luisa fue viral nuevamente en las redes por un segundo acto de valentía. En video quedó registrado el momento en que señala a un ladrón al que había capturado previamente, por raparle el celular a un joven que estaba dentro del articulado.

Era la 1:15 de la tarde y Luisa esperaba la ruta 4, hacia el Portal Norte, en la estación de TransMilenio CAD. Minutos después, el articulado llegó, abrió sus puertas y ella ingresó acompañada al último vagón del bus. Luego, dirigió su mirada hacia un joven que estaba sentado sin despegar la mirada de su celular y, de repente, vio que una mano se lo rapó en segundos. La joven no lo pensó dos veces y lo atrapó.

"Yo vi que un brazo se estiraba y se lo rapó. Entonces reacciono y agarro al ladrón del buzo y lo halo", narra Luisa. Sin embargo, era tal la fuerza del delincuente, que en medio del forcejeo logró zafarse. Según relata, fue tanto el temor del ladrón por ser atrapado, que intentó salir de la estación y cruzar la carrera 30 sin ningún tipo de precaución.



Ella pensó que escaparía pero varios usuarios se solidarizaron y le ayudaron a capturarlo. Lo tendieron en el suelo y querían golpearlo. Mientras ella grababa para dejar registrado el rostro del ladrón, se escucha cómo intenta convencer a las personas para que no lo golpeen. Según ella, la mejor forma de darle una lección es dejando su identidad al descubierto.

"¿Cómo es posible que le robe el celular a un pelado que sí trabaja? ¿por qué?", cuestiona al ladrón mientras lo graba.

"¿Cómo es posible que le robe el celular a un pelado que sí trabaja? ¿por qué?", cuestiona al ladrón mientras lo graba.



A la víctima la convence de entablar una denuncia formal y le pide su contacto para estar al tanto del proceso. Después de lo ocurrido, Luisa se marcha y en la noche se pone en contacto con él, pero recibe una noticia indignante.



"Yo le escribí y me dice que no pudo denunciarlo porque en Ricaurte le dijeron que eso se demoraba unas cinco horas y que en las URIS no estaban recibiendo venezolanos", relata Luisa. Además, el joven le contó que al delincuente lo dejarían en libertad.



Para ella, la respuesta de las autoridades es un freno, porque invitan a las personas a denunciar pero cuando ellas deciden hacerlo "les cortan las alas". Y agrega que parece que existe mayor seguridad para los delincuentes que para la ciudadanía.

Fue viral nuevamente en las redes. Luisa Umaña vuelve a delatar a un delincuente en TransMilenio. La mujer hace 15 días enfrentó a cuatro ladrones y frustró un robo.



Los primeros ladrones a los que capturó

El 12 de julio el nombre de Luisa se conoció por primera vez en varios comentarios y publicaciones de redes sociales porque en video registró a cuatro delincuentes a quienes capturó en TransMilenio.



Los ladrones iban a robar a una usuaria que salía del articulado y estaban seguros de que cumplirían su cometido hasta que la joven los increpó y recuperó el celular de la víctima. Los grabó para dejarlos en evidencia y cuestionó las negaciones de los mismos, pues según ellos no eran culpables. Más tarde, el video se viralizó y desde esa hazaña recibió el apodo de TransMi Girl. Sin embargo, pese a las pruebas, los delincuentes quedaron libres.



