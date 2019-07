‘Sé que hay más personas preocupadas por los demás’

Luisa es la artífice de un acto de valentía que han catalogado “digno de una heroína del cine”. Esta bogotana de 28 años se enfrentó a cuatro delincuentes en TransMilenio el pasado 12 de julio. En entrevista con EL TIEMPO, la mujer que en las redes sociales ha sido bautizada como la ‘TransmiGirl’ habló sobre su actuación.



¿Por qué intervino?

​

Fue muy indignante para mí ver cómo estas personas estaban robando, me dio mucho mal genio. Por eso tomé la decisión de intervenir y raparle el celular al ladrón; y le digo así porque para mí no es presunto delincuente, para mí es un ladrón.

¿Por qué grabar?

​

Cuando le entregué el celular a la señora, yo señalé a los personajes y comencé a mostrar el rol que cumplía cada persona en la banda. En ese momento lo único que se me ocurrió fue sacar el teléfono móvil para tomar una evidencia.

Esa grabación ha sido muy importante para que esta situación se difunda y la gente entienda que debemos apoyarnos. También para demostrar que no es necesario usar la violencia.



¿Sintió miedo?

​

Yo solo le temo a Dios, son ellos los que deberían tener miedo de él. Pero ¿sabes algo? Es curioso, porque después de lo que pasó me siento más fuerte.



¿Lo volvería a hacer?

​

Por supuesto, sin duda alguna. Creo que ahí está la diferencia entre los que hablan y los que actúan. Yo siento que hasta la más mínima acción vale la pena. Al igual que yo, sé que hay personas a las que les importa lo que pasa con los demás.

Esta es una captura de pantalla del video que fue grabado dentro de TransMilenio. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Qué fue lo que pasó cuando las llevaron a la estación Ricaurte a tomar las declaraciones?

​

Fue tenaz. Primero hicieron las requisas, luego nos dijeron que iban a llamar una patrulla para llevarnos hasta la estación. Minutos después, nos tocó subir a otro articulado que iba lleno, junto a los ladrones, porque supuestamente no había un vehículo cerca. Tras esperar bastante tiempo, llegó un policía y nos dijo: “El proceso es demorado, es decisión de ustedes si quieren esperar”. Es muy triste que suceda esto, les dicen a las personas que denuncien, pero las desaniman con la demora en los trámites.



¿Por qué cree que los policías actuaron así?

​

No justifico la forma en la que actuaron, pero sí me pregunto: ¿les están dando a los policías y a su familia la seguridad necesaria dentro de la entidad para que hagan su trabajo bien? ¿Están siendo bien remunerados? ¿O qué está pasando?



¿Por qué insistió en que la denuncia se interpusiera?



Lo hice porque estoy cansada de tanta inseguridad y siento que se debe hacer justicia.



¿Alguien se comunicó con usted para explicarle por qué quedaron libres?

​

No, hasta el momento no.

Yo solo le temo a Dios, son ellos los que deberían tener miedo de él

¿Qué le han dicho en redes sociales?

​

He visto un montón de comentarios positivos y mucha gente me escribe que fui muy valiente, que tengo muchas agallas, que soy un ejemplo y un orgullo. También he leído mensajes de personas que están muy indignadas por la decisión que tomó el juez y, en menor medida, comentarios no tan positivos. Por ejemplo, alguien me escribió que mi actuación le había parecido muy valiente y altruista, pero que era una lástima por mí, porque ya tenía la lápida en la espalda.



¿Imaginó que su video tendría tal impacto?

​

No pensé que se volviera viral, jamás pasó por mi cabeza cuando tomé la decisión de subirlo.



¿Qué le dice su familia?

​

Me han apoyado mucho. Aunque sienten preocupación porque estoy muy expuesta, pero confían en Dios. Ellos saben cómo soy, me conocen mejor que nadie y son conscientes de que muchas veces pienso más en los demás que en mí.



A raíz de las amenazas, ¿tomó alguna decisión sobre su seguridad?

​

Sí, les puse una caución a estos personajes y una denuncia por amenaza.



¿Cree que esta acción puede motivar otras similares?

​

Creo que con este tipo de acciones podemos motivar a los demás para que, ante una situación similar, no se queden callados y reaccionen.



¿Siente que ha sido recompensada?

​

La mejor recompensa es saber que Dios me está usando con un fin. Sé que me ha escogido para algo bueno y grande. Muchos me preguntan si me han pagado algo por las entrevistas, y yo les digo que no. No hice esto con ese fin, si acepto una entrevista, es porque quiero que las personas conozcan lo que está pasando en la ciudad, porque deseo que abran los ojos y anhelo que aquí pase algo.

Esta ciudad necesita más personas como ésta señora, necesitamos volvernos más solidarios. pic.twitter.com/XL4UH8hvl0 — Vanessa (@Luladita) July 16, 2019

Algunos critican la forma en la que actuó la víctima, ¿qué opina?

​

Muchas personas en redes dicen que la señora no hizo nada. Quiero que entiendan que eso es normal, no todos reaccionamos de la misma manera ante este tipo de situaciones. Después del robo ella quedó en shock, no podía entender cómo le había pasado todo esto.



¿Tuvo la posibilidad de conversar con ella sobre lo que pasó?

​

Luego pudimos hablar y conocernos, ella es una persona maravillosa y agradecida, con un corazón enorme. Recuerdo que me decía: “Mira, yo pensé que sabía cuidar mis pertenencias”. Ella no entendía cómo le habían quitado el celular.



¿Por qué ayudar a otros pese al riesgo que eso puede suponer?



Cada persona ve las cosas de formas diferentes. Yo intento vivir como lo hizo Jesús cuando estuvo en la Tierra. Bajo esas creencias, pienso que el fin de la vida es hacer el bien sin mirar a quien. Creo que lo más lindo es ver la felicidad de una persona cuando la ayudas. Eso no tiene precio ni comparación con nada.



¿Qué les dice a las personas que la amenazaron?

​

Sé que tienen hijos, por eso les pido que piensen en ellos, y reitero, no tengo miedo en absoluto porque tengo el respaldo divino, de los medios de comunicación y de los ciudadanos. También siento que esto es un llamado para ellos, para que reflexionen y piensen qué es lo que quieren para su vida y los suyos. Deben entender que Dios les está dando una oportunidad para cambiar.



CAMILO ANDRÉS CASTILLO

Especial para EL TIEMPO

En Twitter: @camiloandres894