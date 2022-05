El pasado domingo 22 de mayo Luis Guillermo Gutiérrez fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá por las presuntas agresiones físicas ejercidas el 22 de marzo del 2022 contra su esposa embarazada. Durante el juicio, a Gutiérrez le fue impuesta medida de aseguramiento domiciliaria.



El delito del que se le acusa es el de violencia intrafamiliar agravada por atacar a su esposa embarazada con cinco meses de gestación.



( Siga leyendo: Luis Guillermo Gutiérrez podría ir a la cárcel por golpear a su esposa )

Gutiérrez y su esposa se casaron en el 2020. Según afirma la mujer de 29 años, el hombre la habría golpeado y amenazado con "sacarle el bebé a patadas". Además de agredirla físicamente, la habría escupido y maltratado verbalmente. La víctima permaneció 15 días en la Unidad de Cuidados Intensivas después del presunto ataque.



La medida de aseguramiento fue pedida por parte de la fiscal encargada del caso. El juzgado accedió a la solicitud y, citando los numerales primero y segundo del artículo 308 del código de procedimiento penal, afirmó que el acusado podría obstruir el debido ejercicio de la justicia y además constituye un peligro para la sociedad y la víctima.

El juzgado aseguró que que la medida de aseguramiento docimiliaria sería suficiente para proteger a la víctima, "en este caso sería una detención preventiva en el sitio de residencia del acusado. Con ello se pretende dar amparo a la víctima y para que, a través de la imposición de dicha medida, se eviten futuros actos de agresión", afirmó la juez del juzgado 57 penal municipal.



La juez aclaró que la detención en su sitio de residencia implica unas obligaciones que en caso de ser incumplidas la medida de aseguramiento en sitio de residencia podría ser revocada para que se cumpliera en la cárcel.



La defensa de la víctima aseguró que la medida de aseguramiento domiciliaria no sería suficiente para garantizar tanto la protección de la mujer como la no repetición, por ende, sería necesario que la restricción a la libertad se llevase a cabo en centro carcelario.



Además el abogado de la mujer, aseguró que Gutiérrez se presentó con un documento de identidad falso a la Comisaria de familia número dos de Chapinero con el propósito de obtener un protección legal como adulto mayor.



Por otro lado, la defensa de Gutiérrez asegura que la medida de detención en el lugar de residencia sí es suficiente porque, entre otras razones, el acusado no va a representar un riesgo para la víctima y además resalta que el procesado aún tiene presunción de inocencia.



Además la apoderada de Gutiérrez recuerda que el lugar de domicilio del acusado no es el mismo sitio de residencia de la víctima.

