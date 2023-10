'Era para usted': hijo de cantante asesinado en 'show' en Bogotá revela nuevos detalles

Aún se mantiene el luto y el reclamo de justicia en Ciudad Bolívar, Bogotá, por el asesinato de un artista local, que fue apuñalado y golpeado cuando cantaba y hacía su presentación en un bar.



Tras cinco días desde que ocurrió el crimen, el hijo menor del cantante, que fue testigo de los hechos, reveló más detalles sobre esa noche.

La víctima es Luis Felipe Mendivelso, conocido como Felipe el norteño, quien salió de su casa el pasado domingo 8 de octubre a trabajar y fue atacado horas más tarde con arma blanca ante la vista de varias personas en el barrio El Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar.

Portando un sombrero y ataviado con un chaleco norteño, el hombre, de 47 años, acudió a un bar ubicado en la calle 71 sur con carrera 27 para interpretar famosas canciones mexicanas y del género popular.



Según el relato de los testigos, entre esos su hijo menor, Felipe el norteño estaba haciendo su presentación como normalmente lo hacía.



Sin embargo, todo indica que un hombre que escuchaba su interpretación se vio invadido por los celos cuando Mendivelso cantó una estrofa de una canción a la mujer que se encontraba junto a él.



Su carisma por incluir al público en el medio del show, terminó siendo el detonante para aquel cliente iniciara un fuerte altercado, al parecer por haber tocado en el hombro a su pareja.



De un momento a otro y sin mediar palabra, el sujeto se levanta de su silla y lo intimida. Aunque el cantante no le presta atención e intenta seguir con su presentación, el hombre lo empuja contra una pared para agredirlo.

Momentos antes del asesinato. Foto: Particular.

El hombre llamó a sus amigos, quienes llegaron con armas blancas

Yo lo empujé y le di un 'traque' al man. Este hombre salió y llamó a sus amigos

TWITTER

Según contó el hijo de la víctima a medios de comunicación, él detuvo el primer ataque del que estaba siendo víctima su padre y golpeó en la cara al hombre que lo estaba agrediendo.



Aunque, en un principio el altercado pareció terminar ahí, el sujeto llamó a algunos amigos, quienes llegaron al establecimiento empuñando armas blancas.



"El señor salió y llamó a sus amigos. Los muchachos llegaron y sacaron un arma blanca y le pegaron a mi papá dos puñaladas”, dijo el hijo del artista a CityTv.



El hecho pasó a mayores con la llegada de estos hombres, y el pánico se apoderó del lugar, con Mendivelso y su hijo bajo la amenaza de los cuchillos que traían en su mano los sujetos.

'Esto iba para usted, no para su papá'

"Le pegaron las puñaladas a mi papá por la espalda. A mí me dieron un puntazo en el brazo", relató el menor de tres hermanos, al medio local Q'hubo.



Sin embargo, estos hombres habrían tenido la intención de atentar principalmente contra el hijo del cantante por haber golpeado en la cara al que inició la discusión.



"Uno de ellos me dijo: ‘esto era para usted, no para su papá'”, contó el joven de 16 años al medio citado.



Otro de los presentes intervino en la situación para detener el terrible ataque, por lo que inmediatamente les fue posible llevar Luis Felipe al hospital Vista Hermosa.



“Mi papá llegó respirando, lo llevaron en una camilla y le quitaron la ropa, pero él se volteaba y no podía respirar, porque le perforaron los pulmones. Cuando le iban a hacer una radiografía, él se puso peor y luego recayó, se lo llevaron a las sala de reanimación y ya no lo pudieron salvar”, apuntó.



El cantante perdió la vida en el centro médico, dejando en luto a su esposa, hijos, nietos y demás familia, quienes lo recuerdan como un hombre "luchador y trabajador" que amaba la música y sentía gran pasión por cantar y tocar instrumentos de cuerda.



Los responsables del crimen fueron detenidos por las autoridades ese mismo día, pero poco después fueron dejados en libertad porque al parecer su captura fue ilegal. La familia exige justicia por el terrible asesinato.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

