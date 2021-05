'Hice el oso': Luis Ernesto Gómez sobre incidente en Portal Américas

Desde hace algunos días se ha mencionado en redes sociales a Luis Ernesto Gómez, el secretario de Gobierno de Bogotá. Él contó, el pasado 22 de mayo, que intentó hablar con manifestantes en el portal de Las Américas cuando fue víctima de una agresión.



(Le puede interesar: Le llueven críticas a Sara Uribe por irse de vacaciones).

De acuerdo con las publicaciones en su cuenta oficial de Twitter, no pudo dialogar con algunos manifestantes que bloquearon las vías dado que la situación se agitó y, según dijo, llegaron incluso a apedrearlo.



“Hoy me tocó a mí, con una piedra en la cara. No podemos seguir golpeándonos. Es imposible construir diálogo en medio de las piedras. Tenemos que hacer un esfuerzo por escucharnos, por desescalar la tensión, por volver a convivir, no solo en el Portal Américas, sino en todo Bogotá”, expresó en un video.



(Lea también: Hallan al primer jaguar en el suroriente de Boyacá).

Hoy me tocó el golpe a mi. Llevamos días de golpes entre todos.



No se puede construir diálogo en medio de las piedras. Tenemos que hacer un esfuerzo por volver a escucharnos, por no golpearnos, por ser humanos.



Yo me comprometo a perseverar en el diálogo. pic.twitter.com/hB2NdYNtcj — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) May 22, 2021

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).



En el metraje, grabado con un celular, Gómez menciona que ya se han reportado decenas de ciudadanos lesionados entre policías y civiles. Hace un llamado a la calma. También muestra el moretón debajo de su mentón ocasionado por el golpe.



En redes sociales algunos internautas han aplaudido que Gómez haya salido a intentar calmar a los manifestantes y que, de hecho, “se haya metido en medio de los enfrentamientos entre policías y los marchantes”.



Sin embargo, otros consideran como “pantallero” el hecho de que haya exhibido su moretón, alegando que a muchas de las víctimas del abuso policial no se les presta tanta importancia ante agresiones incluso peores.



Hoy, en medio de una rueda de prensa, se refirió precisamente al hecho y lo hizo de manera jocosa riéndose no solo del ‘inconveniente’, sino también de la pérdida de su gorra.



“Durante horas he escuchado y atendido distintas solicitudes de organizaciones. Lamentablemente unos pocos se tornaron agresivos, me empujaron y robaron mi gorra de diálogo. He ingresado al Portal para seguir atendiendo la situación desde adentro en el Puesto de Mando”.



En señal de 'redención' compartió el siguiente tuit:“Hice el oso con mi reacción al perder la gorra. ¡Que viva el humor!”.

Hice el oso con mi reacción al perder la gorra.



¡Que viva el humor! pic.twitter.com/aVdGR0C0Ra — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) May 25, 2021

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).



(Nota relacionada: La singular ‘habitación’ de un habitante de calle que causa sensación).

Tendencias EL TIEMPO