El Jefe de Gabinete de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, renunció este sábado a su cargo. Así lo dio a conocer el funcionario a través de su cuenta de Twitter:

"He renunciado a mi cargo en la Alcaldía de @Bogota. Colombia está, una vez más, en un cruce de caminos. La coherencia me exige tomar esta decisión. Me voy con la alegría de haber servido a nuestra ciudad en los momentos más retadores de las últimas décadas", trinó Gómez.



El mensaje que publicó está acompañado de un video en el que Gómez asegura:



"Hoy no puedo ignorar el crucial momento que vive nuestro país. Las últimas encuestas y la coherencia me obligan a tomar una difícil decisión: he presentado mi renuncia a la Alcaldía de Bogotá. Me voy con la alegría de haber podido servir a mi ciudad en los momentos más retadores de las últimas décadas y con enorme gratitud a mi amiga Claudia por su confianza, por su cariño y por su trabajo incansable por Bogotá. Durante dos años y medio enfrentamos con las comunidades la crisis humanitaria y social de la pandemia".

Durante su paso por la administración de Claudia López, Gómez fue Jefe de Gabinete y Secretario de Gobierno.

Noticia en desarrollo...



