Desazón e incertidumbre fue lo que causó en algunos sectores de la coalición Colombia Humana – UP e incluso de centro la confirmación de la llegada del exsecretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez a la campaña de Gustavo Petro por la Presidencia de la República.

Los partidos de izquierda y centro no le perdonan al exfuncionario de la alcaldía de Claudia López su supuesta responsabilidad política en las violaciones de los derechos humanos durante el paro nacional y su “hostilidad” con miembros de esas bancadas en el Concejo de la ciudad. Incluso, lo señalarno de ser parte de una "administración neoliberal".



El funcionario de la alcaldía de Claudia López había anunciado el pasado sábado en un video su renuncia al cargo de jefe de Gabinete, que obstentaba desde enero, y este lunes confirmó lo que muchos sectores y analistas políticos pronosticaban: se pasó de la campaña de Sergio Fajardo (de centro) a la campaña de izquierda de Gustavo Petro.



En la mañana de este martes, durante la sesión de presentación de las ponencias del proyecto de cupo de endeudamiento por 5,8 billones de pesos, en el Concejo de la ciudad se escucharon varias intervenciones frente a la adhesión de Luis Ernesto Gómez a la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez. Estas reacciones vinieron de integrantes de las bancadas como la Colombia Humana, UP, Polo Democrático y Alianza Verde.



(Gustavo Petro recibe apoyo de Luis Ernesto Gómez y miembros de los 'verdes')



Susana Mohamad, de Colombia Humana, calificó a Luis Ernesto de “oportunistas” y de no haberse podido esperar a la segunda vuelta y no quererse quedar “fuera de la foto”. “Al secretario le encanta estar en la foto y es muy bueno para estar en el momento indicado y el lugar indicado, se toma muy buenas fotos”, afirmó Mohamad.



Heydi Sánchez, concejal de UP, consideró que la llegada de Gómez en lo más mínimo cambia la postura de su colectividad frente a la actual administración distrital y señaló que no pueden olvidar la "responsabilidad política" que tuvo el secretario con las vilolaciones a los derechos humanos en el marco de la protesta social.



"Este señor le debe una disculpa a las y los jóvenes que salieron a movilizarse en el paro nacional y también una disculpa a las familias de estos jóvenes que fueron asesinados el 9 de septiembre", aseguró Sánchez.



Carlos Carrillo (Polo Democrático) también dijo que el exsecretario de Claudia López había “aterrizado de barriga” en la campaña de Petro y que lo que está buscando es la alcaldía de Bogotá en las próximas elecciones regionales.



“Está buscando hacer un puente entre el gobierno neoliberal de Claudia López y las fuerzas del Pacto Histórico, que están en este momento en un lugar privilegiado en lo electoral. Eso es lo que está buscando el sr LEG en su cálculo político. Eso es lo que está buscando el señor Luis Ernesto Gómez en su cálculo político”, aseguró Carrillo.



(Luis Ernesto Gómez renunció a su puesto en la Alcaldía de Bogotá)



La concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde) también se refirió brevemente a la jugada de Gómez y aseguró que gana la ciudad con un funcionario que no había dejado buen recuerdo a la ciudad absolutamente en nada. Y recordó los problemas que enfrentó con la posesión de los inspectores de policía y el contrato de mercados con la Cruz Roja.



“El problema es si esa avanzada de la alcaldesa Claudia López, y si los funcionarios han decidido dedicarse a la campaña y no a trabajar para mostrarle resultados a Bogotá”, aseguró Bastidas.



(Temas urbanos para la agenda de quien sea el nuevo presidente)



Luis Ernesto Gómez fue secretario de Gobierno hasta el 6 de enero pasado, cuando la alcaldesa lo designó como su nuevo jefe de gabinete y así, de acuerdo con algunos políticos y analistas, la mandataria intentó mejorar las relaciones con el cabildo distrital, donde eran evidentes las tensiones que generaba Gómez y no poner en riesgo el trámite de proyectos de acuerdo clave.



De hecho, algunos sectores señalan al “mal manejo de las relaciones” con la corporación distrital como la causa de que en diciembre pasado no se hayan discutido proyectos clave como el presupuesto de 2022 y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Ambas iniciativas fueron expedidas por decreto.



Redacción Bogotá