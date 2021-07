Luis Ernesto Gómez le responde a joven que le dijo: 'me da asco'

Este jueves, en medio de la mesa de diálogo entre la Alcaldía de Bogotá y jóvenes de primera línea, uno los voceros de este grupo le extendió la mano al secretario Luis Ernesto Gómez y le expresó: "Me limpio la mano porque me da asco”.



Ante esto, Gómez, a través de su cuenta de Twitter, le respondió al joven. Indicó que su mano seguirá extendida porque como funcionario público es su deber proteger la vida y darle oportunidades de educación.

"Al joven que después de estrecharme la mano me dijo: "me da asco", quiero decirle. No te conozco porque estabas cubriendo tu rostro, pero reitero que esa mano sigue tendida porque a nosotros los servidores del Estado nos corresponde proteger tu vida, así como la de todos los jóvenes de Bogotá", indicó el secretario, quien también mencionó que su trabajo es dar oportunidades de empleo o educación para que ningún joven recurra a la violencia para generar cambios.



"La violencia a nuestro país solo le han dejado dolor y retraso" dijo. Este mismo joven le dio al secretario una gorra, recordando el episodio vivido en el Portal de Las Américas donde se la habían quitado. Gómez dijo que la conservará como posibilidad de diálogo y volvió a recordar que la mesa sigue abierta.

Este pronunciamiento se da luego de que los jóvenes integrantes de distintas primeras líneas se hayan retirado de la mesa de diálogo distrital por la no presencia de la alcaldesa Claudia López. Y, aunque hay molestias por parte estas agrupaciones juveniles, la administración distrital ha afirmado que sigue con voluntad de seguir con el proceso. Además, también trabajarán en concertaciones de manera local en localidades como Ciudad Bolívar, Usme y Suba.



