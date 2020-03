‘Candidatos a alcaldías locales deben pasar por el polígrafo’

Los candidatos que sean ternados para las alcaldías locales deberán presentar la prueba del polígrafo. Así lo anunció este martes el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien aclaró que el filtro ha sido muy exigente.



Según el funcionario, de cerca de 2.600 aspirantes que se presentaron, apenas fueron seleccionados 93 y de estos, 39 quedaron ternados. Esto sin contar que en Sumapaz ninguno pasó las evaluaciones, en Tunjuelito no se ha conformado oficialmente la terna y en otras cinco, el número de seleccionados fue insuficiente.

La entrevista será el 19 de marzo y antes del nombramiento se harán las pruebas del polígrafo antes de finalizar el mes. La idea es poder tener estos primeros seleccionados y después vamos a evaluar qué vamos a hacer con los demás. Será uno de los procesos de evaluación.

En entrevista con EL TIEMPO, Gómez además habló del proceso de presupuestos participativos y del encuentro que sostuvieron estudiantes y defensores de Derechos Humanos con el comandante del Esmad.

¿En qué va el proceso de elección de alcaldes locales?

El lunes pasado recibimos 13 ternas, voy a estar trabajando a toda máquina en las entrevistas para poder nombrar alcaldes locales en la última semana de marzo en estas localidades. Además, estamos con seis localidades (Puente Aranda, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Sumapaz y Antonio Nariño), donde no hubo suficientes personas para tener terna. Es decir, pasaron uno o dos, y en el caso de Sumapaz no pasó ninguno, y ahí se reabre el proceso. No solo se repite, se abre la convocatoria.



Eso será en abril. Cualquiera puede inscribirse, mientras tanto habrá alcaldes encargados, para arrancar el proceso con alcaldes nuevos. En el caso de Tunjuelito, estamos evaluando un oficio de la JAL en el que nos dice que no iba a ternar, a pesar de que tiene posibilidad de hacerlo. La responsabilidad jurídica recae en la JAL y las personas que participaron tienen un derecho adquirido.



¿Cuándo se van a hacer las pruebas del polígrafo?



Las entrevistas las haré el 19 de marzo y antes del nombramiento se harán las pruebas del polígrafo. Será uno de los procesos de evaluación. La idea es poder tener estos primeros seleccionados para después evaluar qué vamos a hacer con los demás.



¿Cómo va el proceso de los encuentros ciudadanos?

Estamos en la recta final. Hasta este domingo 15 de marzo, las personas se podrán inscribir en la página de la alcaldía o en su localidad, para decidir cuál va a ser el plan local de desarrollo, es decir, qué va a pasar en su localidad en los próximos cuatro años en materia de inversión.



¿Qué buscan con eso?

Estos encuentros se hacían antes, pero ¿qué cambia? Lo primero es que ahora abrimos la participación a partir de los 14 años, en virtud del estatuto de ciudadanía juvenil, y lo segundo es que en esta administración el 60 % de los recursos de los fondos de desarrollo local –que equivalen a 4,6 billones de pesos en el cuatrienio– serán decididos de manera participativa.



¿No habrá conflicto entre vecinos porque unos quieren unas obras y otros, otras?

La idea es que ellos sumen esfuerzos y en las normales controversias salgan unidos. Queremos apostarle a invertir en la gente, porque creemos que las personas transforman los espacios. Para que la gente se apropie de los espacios necesitamos que no sea el alcalde local ni el edil el que decida, sino la persona, el colectivo. Cuando decido sobre mi obra y, además, puedo ejecutarla, porque la idea es que las organizaciones barriales puedan ser ejecutoras de proyectos, tengo mayor apropiación. Se invertirá mayoritariamente en educación, primera infancia, recuperación de humedales, arbolado y actividades culturales y recreativas en las localidades.

¿Cuál será el rol de los alcaldes locales con este nuevo esquema?

Los alcaldes locales son funcionarios de la alcaldía, de libre nombramiento y remoción de la alcaldesa; ellos tienen una oportunidad extraordinaria para que se deban no solo a los intereses de los ediles que tienen la legitimidad de presentar proyectos e iniciativas, sino al interés de la comunidad.



¿Eso va a blindar el proceso de contratación en las localidades?

Lo primero es que no tengamos alcaldías locales al servicio de clanes políticos, como ha pasado históricamente, por eso fue tan importante el filtro que hizo la Universidad Nacional, donde de cerca de 2.600 personas solo se seleccionaron 93. Lo segundo es que el proceso de selección responda a criterios de transparencia, y por eso en las entrevistas vamos a usar el polígrafo.



¿Cuándo comienza la etapa de definir estos proyectos y la ejecución de recursos?

Entre el 2 de abril y el 5 de junio se harán encuentros ciudadanos con la alcaldesa y conmigo en todas las localidades para definir planes locales de desarrollo para los cuatro años, y esos planes son los que marcan la pauta sobre lo que sigue, que serán los presupuestos participativos que se harán en el segundo semestre.



¿La gente puede participar sobre el tema que quiera?



A nivel local, solo se puede participar sobre ciertos temas, no puedo pedir que me construyan la avenida Boyacá, eso le corresponde al plan distrital de desarrollo; a nivel local puedo presupuestar parques, vías, actividades culturales, recuperación de malla vial; tápenme este hueco, ayúdenme con el servicio de salud, mejoremos la seguridad con un CAI, con motos; muy de lo barrial.



Cambiemos de tema. ¿Qué va a pasar con el espacio público de la carrera 7.ª?

Vamos a tener un corredor que tenga la dignidad de ser nuestra calle emblemática. Desde hace un mes venimos en concertación con los vendedores, lo primero es hacer un acuerdo con ellos, no solo con los informales, sino con formales que se ven afectados con la problemática, con transeúntes y residentes. Queríamos tener ese acuerdo listo para los primeros días de marzo, hemos tenido reuniones todos estos días, llegamos a un acuerdo, la idea es que sea de autorregulación, que no sea necesario que la policía patrulle; si incumplen, la policía hará su tarea.



¿Qué pasó con la denuncia de la alcaldesa de grupos de encapuchados que estaban usando ácido en las protestas?

Las mismas autoridades de las universidades nos informan del ingreso de personas ajenas al campus para preparar acciones violentas. Estamos trabajando con las autoridades de estas universidades, justamente para identificar oportunamente; ha sido muy útil el uso de drones, que, sin vulnerar en lo más mínimo la autonomía universitaria, nos permite ver cuándo se están preparando acciones violentas, para que no salgan de la universidad, sino que sean contenidos al ingreso.



El alcalde de Medellín ha permitido el ingreso de Fuerza Pública cuando hay información de presencia de explosivos, ¿lo contempla?

Creo que la autonomía universitaria debe respetarse en todo caso, no es necesario violarla entrando a una universidad para resolver el problema.

Se puede hacer trabajando con las autoridades de la universidad, como lo hemos hecho, y teniendo alertas tempranas y oportunas. Respetamos la decisión de Daniel (Quintero) en Medellín, pero no la compartimos.



¿Cómo está la relación de la Administración con los estudiantes?

En la campaña, a Claudia la acompañaron muchas organizaciones estudiantiles, y esto permite una relación de confianza e, incluso, que cuando nos digamos las cosas que no nos gustan, decirlas con franqueza y de frente, sin tener que ser enemigos. La alcaldesa tiene toda la razón en llamar la atención para que se defiendan los DD. HH., no solo de uno, sino de todos, incluyendo miembros de la Fuerza Pública.



Tuvimos una reunión este lunes, en la cual se encontraron organizaciones de DD. HH. que están en las marchas con el comandante del Esmad para hablar de frente y mirándose a los ojos sobre qué funciona y qué no; es la primera vez que funciona esta mesa, es la que creó el decreto 537 y nunca había sesionado, es un decreto que sancionó la alcaldía de (Gustavo) Petro.



¿Y cómo estuvo la reunión?

Fue tensa, pero se dijeron lo que tenían que decirse y acordamos que vamos a trabajar de la mano para garantizar los derechos humanos de quienes protestan y de quienes no, y tener mecanismos de denuncia y sanción oportuna para temas de abuso de autoridad, pero también para tener mecanismos de sanción social para quienes usen la violencia.

