¿Cómo solicitar préstamo de un libro en la Biblioteca Luis Ángel Arango? Paso a paso

Los libros que se encuentran disponibles en la colección bibliográfica de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, entre ellas la Biblioteca Luis Ángel Arango, cuentan con servicios de préstamo en el establecimiento, para llevar a casa, y a domicilio. Así, usted podrá disfrutar de este beneficio donde quiera.



La Red de Bibliotecas del Banco de la República tiene un modelo de atención por internet, este tiene que ver con el servicio de préstamo externo.



La comodidad de esta modalidad es que usted podrá disfrutar de los contenidos disponibles y accesibles desde su casa, el lugar donde trabaja, estudia, durante las vacaciones, y si es amante de la lectura nocturna, durante la noche.



Actualmente, la Red de Bibliotecas tiene 29 centros culturales, en donde usted puede solicitar el préstamo externo de los materiales de su interés.



Además, reclamar y devolver estos artículos es más fácil de lo que cree. Por esta razón, le enseñamos a solicitar de manera efectiva, rápida y segura un libro en préstamo en cualquier sede del Banco de la República.

Importante: tenga en cuenta estas recomendaciones

- El préstamo no es renovable.

- No se prestan los libros de la sala de raros y manuscritos, tampoco las obras de arte.

- No olvide que los libros se demoran aproximadamente una semana en llegar.

La BibloRed le brinda la posibilidad de disfrutar contenidos desde su casa. Foto: Twitter:@BibloRedBogota

Conozca el paso a paso para solicitar libros en préstamo de la Biblioteca Luis Ángel Arango



1. Si usted desea adquirir un libro en préstamo de la Biblioteca Luis Ángel Arango debe hacer parte de BibloRed. En caso de que no esté afiliado, se puede dirigir a cualquiera de las Bibliotecas de la Red o de manera virtual a través de este enlace https://www.biblored.gov.co/afiliese-a-biblored.



Allí debe escribir su número de identificación y digitar los caracteres que aparecen en una imagen.



Esta inscripción es totalmente gratuita.



2. Una vez esté afiliado a BiblioRed, debe consultar el catálogo en línea de la Biblioteca Luis Ángel Arango, o también la Red de Bibliotecas del Banco de la República. Para ello, siga las siguientes instrucciones:



- Seleccione la opción 'Catálogo en línea'.

- Escriba lo que desea encontrar en la barra de búsqueda y le da clic en 'Buscar'.

- En la parte superior, debe ingresar su usuario y contraseña de la BiblioRed. (En caso de que usted no sea socio de la red, digite los cinco últimos números de su identificación).

- Allí, le aparecerán la opciones de acuerdo con lo que usted haya buscado.



También puede guiarse del video creado por la Red de Bibliotecas del Banco de la República que verá a continuación:

3. Para continuar con la búsqueda del libro, y por ende préstamo, debe situarse donde dice 'Solicitudes' y luego elige la opción de 'Servicio de Préstamo a la Luis Ángel Arango'. Llene los campos que le solicita el formulario.



En caso de que usted desee adquirir el libro por domicilio, debe hacer lo siguiente:



- Cuando haya solicitado el préstamo, debe darle clic a 'Biblioteca para recibir', allí encontrará la opción que dice servicio de préstamo domicilio.

- Posteriormente, el equipo de BibloRed se comunicará y enviará un correo electrónico donde se informará el día en el que podrá recoger el material en la Biblioteca donde solicitó el préstamo o el día que llegará a su domicilio.



También encontrará la fecha en la que deberá realizar la devolución.



Préstamo de libros. Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo

Así puede hacer la devolución del material que solicitó

Tenga en cuenta que puede devolverlo a cualquiera de las bibliotecas que hagan parte de BibloRed, o también lo puede hacerlo por medio de devolución de materiales a domicilio.



Es indispensable que llene el formulario en el que, primeramente, le solicitan el número de documento del afiliado y la contraseña de BibloRed.



Por último, con el servicio de préstamo a domicilio podrá pedir hasta nueve materiales, máximo seis libros y tres películas, música o audiolibros del catálogo de las siguientes bibliotecas públicas:



- Virgilio Barco.

- Manuel Zapata Olivella - El Tintal.

- Gabriel García Márquez - Tunal.

- Carlos E. Restrepo.

- Julio Mario Santo Domingo.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

