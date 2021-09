Lugares con políticas amigables para las mascotas en Bogotá 

Actualmente en la ciudad se ha dado una mayor apertura en la restricción del ingreso de animales domésticos a centros comerciales y establecimientos como restaurantes. Si desea que su mascota lo acompañe a todas partes tiene que conocer los siguientes lugares con políticas pet friendly (amigable con las mascotas).

A continuación le contamos sobre algunos lugares pet friendly en la ciudad donde seguro se divertirá y pasará buenos momentos con su perro o gato.

Centros comerciales

En los siguientes centros comerciales se acepta el ingreso principalmente de perros, que pueden desplazarse con correa, y aquellos que sean agresivos deben tener puesto bozal todo el tiempo que permanezcan adentro. La entrada a las plazas de comida está completamente prohibida por reglas del Ministerio de Salud.

- Centro Chía.

- Centro comercial Bima.

- Centro comercial Calima.

- Centro comercial Santafé.

- Centro comercial Plaza Imperial.

- Centro comercial Atlantis Plaza.

- Centro comercial Parque La Colina.

- Centro comercial Hacienda Santa Bárbara.

Las restricciones comunes para poder circular en estos lugares incluyen que las mascotas no deben entrar a sitios donde se preparen alimentos, no deben subirse a mesas o sillas, el personal no deberá estar en contacto con los animales a menos que se dedique a realizar esta función. Y finalmente, como termino general, el perro o gato ingresado en maletines especiales debe estar acompañado por su dueño.

Restaurantes y comercios

En la ciudad aún son pocos los restaurantes y sitios públicos que aceptan la presencia de mascotas, esto por las condiciones de salubridad que se podrían llegar a ver afectadas por la presencia de animales como perros y gatos. Sin embargo, a través de las adecuaciones y supervisión necesaria son aceptados.

- BBC Macarena y The Pub, Ak. 19 #139 – 07.

- Food Park Usaquén, en la carrera 7 # 119-44.

- Café Juan Valdez de la calle 140 #12-54.

- Sierra Nevada, Cra. 12 #84-12.

- La Bagatelle, ubicado en la calle 109 #18-09

- Pan Pa' Ya de Cedritos, en la esquina de la calle 147 # 15.

- OMA de la calle 93a #12-43.

Parques naturales

Dentro de este apartado es necesario realizar la aclaración que en los parques públicos de la ciudad las mascotas domésticas pueden transitar sin restricción alguna, desde que los dueños tengan un control adecuado de los animales, y recojan los desechos.



Es por esto, que los parques incluidos en esta sección tienen un componente especial, donde según la Corporación Autónoma Regional (CAR), las mascotas pueden estar en los parques bajo la jurisdicción de integración sostenible con los ecosistemas.

- Parque Santa Bárbara, en la Cra. 18b #122-94.

- Embalse del Neusa.

- Embalse del Hato.

- Puente de Sopo.

- Parque Juan Pablo II.

- Río Neusa.

Si quiere conocer más lugares en Bogotá donde se están abriendo las puertas para poder ingresar con mascotas puede consultar el directorio completo de PETFRIENDLY.

