El 6 de julio de 2016, la alcaldía municipal de Soacha, por aquel entonces bajo el mando de Eleazar González Casas, anunció la demolición del puente Micos –única conexión entre los barrios Prado las Vegas, Danubio, Tabacal y El Rosal– y la construcción de una estructura de concreto que llevaría el mismo nombre. Esta obra sería levantada en un plazo de seis meses y sería fundamental para descongestionar la zona. No obstante, hoy, casi seis años después, dicho proyecto todavía no ha sido entregado a la comunidad.



(Siga leyendo: ‘La gente tiene que seguir saliendo a pesar del miedo’: Luis Felipe Vega).

El puente tuvieron que derribarlo porque tenía 35 años y poco a poco se fue deteriorando. FACEBOOK

TWITTER

“El puente tuvieron que derribarlo porque tenía 35 años y poco a poco se fue deteriorando. La estructura, que había sido construida por la gente del barrio, estaba tan dañada que en poco tiempo iba a ceder, por lo que en ese sentido fue pertinente que se anunciara la nueva obra”, señaló Martín Alberto Sánchez.



Este mismo ciudadano recalca que la estructura, ubicada en la calle 13 con carrera 17, es fundamental para la gente porque “conecta a la comuna dos del municipio, la cual, geográficamente, se encuentra dividida por el río Soacha”.



Desde la administración municipal también son conscientes de la relevancia del puente y de la necesidad de tenerlo funcionando lo antes posible. “Esta vía conectará el centro de Soacha por la calle 13 con el Plan Parcial Las Vegas, convirtiéndose en un anillo vial para los residentes de los barrios Danubio, Prado Vegas, Tejares Soacha, Tabacal, Hogares Soacha, entre otros, permitiendo descongestionar el centro de la ciudad y generando desarrollo y progreso de más de 35.000 viviendas”, explican.



De hecho, quienes más han sufrido por la falta del paso peatonal son los estudiantes de los colegios del sector, quienes, bien sea que vivan en las urbanizaciones de El Danubio, o en la zona aledaña al parque Central, deben cruzar el río Soacha. “Ahora no tanto, pero antes era un viacrucis llegar al colegio. Lo triste es que mi hija estudia en el Integral Femenino, que está a un pasito del puente, y antes nos tocaba caminar hasta la calle décima y rodear el canal”, dijo Manuela Vásquez, madre de una menor de ocho años.



(Lea también: Estas son las graves fallas de las rutas escolares en Bogotá).

Retrasos en la obra

Inicialmente, el puente no se pudo levantar porque existía una tubería del Acueducto de casi metro y medio de diámetro que pasaba por este sector y que no se había contemplado en el diseño inicial. Así lo manifestó Ernesto García Valderrama, por aquel entonces el secretario de Infraestructura, a varios medios de comunicación locales.



“Luego de reunión a inicios de 2017 con la junta de acción y representantes de la alcaldía nos dijeron que en abril comenzarían las obras y que antes de finalizar el año tendríamos un paso vehicular y uno peatonal (...). Sería la constructora Apiros quien estaría a cargo”, señaló Sánchez.



Los meses pasaron y varias promesas se incumplieron. Al problema de las tuberías se le sumó un inconveniente relacionado con una resolución de la CAR necesaria para iniciar la obra. La situación alcanzó un punto de tensión máximo cuando el 12 de noviembre de 2019 un paso en madera instalado provisional se desplomó.



Con la llegada de Juan Carlos Saldarriaga a la alcaldía en 2020, hubo varias reuniones entre líderes barriales de los sectores afectados y los funcionarios del gobierno municipal para analizar la situación del puente.



“Finalmente, después de cuatro años, el 7 de septiembre arrancó la obra. Es un simple puente, pero fue una alegría enorme”, contó Flor Gómez, propietaria de uno de los parqueaderos del sector y madre de un menor que a diario debe pasar por el río para llegar a su colegio.



“Podemos dar el parte de victoria que comenzamos la construcción de puente Micos. La administración municipal y la constructora Apiros proyectaron un tiempo de construcción de 12 meses para la calzada oriental y las vías de acceso mientras se realizan los estudios y diseños del otro tramo y lo más importante contando con mano de obra soachuna para la realización de la obra”, indicó Saldarriaga en aquel momento.



La felicidad no les duró tanto a los soachunos, pues en febrero de 2021, debido a una dificultad en la compra de predios, la obra se detuvo parcialmente y el plazo de entrega de nuevo se extendió. La situación escaló a tal punto que a inicios de este mes, en medio de una feria de servicios en el barrio Rincón del Lago, el mandatario del municipio informó que devolvería cualquier material que tuviera como destino la constructora Apiros, contratista de la obra, y la empresa detrás del megaproyecto de interés social Hogares Soacha.



“Di la instrucción para que a Apiros no le llegue ningún viaje de cemento ni de ladrillo y no pueden vender una sola casa más en Soacha. O los constructores hacen lo que les toca o que no vengan a construir”, enfatizó el alcalde Juan Carlos Saldarriaga.



(Le puede interesar: Buses eléctricos dejarán de emitir 6,5 toneladas de material particulado).

Apiros retomó la ejecución del puente Micos con la entrega de un cronograma el cual se ha cumplido a cabalidad para la entrega en septiembre. FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, hoy, luego de seis años y decenas de promesas, la obra, cuyo costo asciende a los 1.609 millones de pesos, parece que finalmente verá la luz. Así se lo confirmaron a este diario las partes involucradas.



“Apiros retomó la ejecución del puente Micos con la entrega de un cronograma el cual se ha cumplido a cabalidad para la entrega en septiembre. No se tomó ninguna medida teniendo en cuenta que el contratista retomó la ejecución del proyecto. Se adelantan diálogos con el propietario del predio para llegar a un acuerdo de compra”, explicó la alcaldía municipal.



Dicha información fue confirmada por el contratista a cargo del proyecto, empresa que, además, informó que actualmente se encuentran haciendo los pilotes del nuevo diseño. “Estamos en la recta final; de hecho, la alcaldía ya tiene el cronograma de entrega”, le dijo a EL TIEMPO un vocero de la compañía.



Los habitantes de los sectores aledaños toman esta noticia con cautela. Dicen que de a poco han ido perdiendo la fe y que en más de una ocasión les aseguraron lo mismo.



“Ojalá lo entreguen (el puente) antes de finalizar este año. No puede ser que los niños tengan que caminar tanto para poder atravesar el barrio. (...) De corazón espero que sea así y no nos vuelvan a quedar mal”, agregó Sánchez.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias