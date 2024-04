Lucrecia Cadena, la mujer trans de 50 años que fue brutalmente golpeada por un borracho: ‘Te vas a morir’

Lucrecia Cadena Garzón, una mujer trans de 50 años, quien aseguró trabajar desde hace más de diez años con la Secretaría de Integración Social del Distrito, fue víctima de una brutal golpiza el pasado Viernes Santo 29 de marzo de 2023. Todo ocurrió en la calle 55 Sur No. 103- 49 en la localidad de Bosa.

Ella, quien tiene discapacidad funcional, le contó al EL TIEMPO que cuando daba un recorrido por el sector de El Porvenir, en donde es líder social, fue atacada por un hombre quien, sin mediar palabra, se le abalanzó para golpearla de forma violenta. “Mientras me atacaba se notaba que estaba borracho y drogado. Me recalcaba: marica, hijo de punta, te vas a morir”.

Cadena dice que a este hombre solo lo ha visto un par de veces porque visita a un residente de un conjunto cercano, pero aclara que no tiene ningún vínculo afectivo, laboral o comercial. “Gracias a que me cubrí el rostro y el abdomen, el ataque no pasó a mayores, a pesar de que tengo una situación médica bastante compleja y algunos de los golpes casi me los pone en un lugar muy delicado de mi cuerpo”.

El agresor ya fue denunciado por la víctima en la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación. “El lunes siguiente al ataque me llegó el radicado. Estoy a la espera de que el ente investigador se pronuncie porque hasta el momento ha guardado silencio”.

Esta mujer transgénero le narró a este diario cómo la afectó esta grave agresión: "Todo esto me ha ocasionado muchos problemas. Ahora me torno mucho más temerosa cuando salgo de mi casa porque pienso que me puede pasar algo".

Lucrecia, quien es un caso de superación, no comprende por qué, cuando ya está rehabilitada, es víctima de este tipo de ataques. “Yo perdí mi hogar desde que era una niña. Estuve viviendo en la calle durante 25 años, con todo lo esto implica: consumo de drogas, entre otros, pero desde hace 13 años gracias a Dios tuve la oportunidad de poderme rehabilitar, estudiar y cambiar mi vida”. Así, hace diez años, dice que consagró su vida al servicio de los habitantes de calle de Bogotá, gracias a la oportunidad que le dio la Secretaría de Integración Social.

Además, es líder social de un sector de Bosa Porvenir. “Es curioso que personas transgéneros lideremos, pero los residentes de esa comunidad han confiado en mí. Eso es muy poco usual, pero cuento con ese privilegio. Soy una persona comprometida, quiero un futuro mejor y seguir ayudando a los demás”.

¿Qué dijo la Secretaría de Integración Social?

La Secretaría de Integración Social rechazó enérgicamente el acto de violencia contra la contratista de la entidad en Bosa. “Ninguna persona merece ser agredida por su identidad de género u orientación sexual. Exigimos justicia y un alto a la homofobia y transfobia”.

Desde la Unidad Contra la Discriminación de la entidad le están brindando acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima. “Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la discriminación. En Bogotá construimos una sociedad más justa e inclusiva”.

Las personas LGBTI que requieran orientación para ser remitidas a la UCD, pueden comunicarse a la Línea Diversa: 310-8644214 o contactarse directamente al correo ucd@sdis.gov.co.

Cifras de inclusión

Según estudios consultados por la Secretaría de Integración Social (SDIS), el 10 por ciento de los bogotanos hacen parte de la comunidad LGBTI, es decir, unas 800.000 personas y de estas, un 1 por ciento son mujeres y hombres transgéneros, es decir, unas 80.000. Esta es una aproximación, pues no existe un censo que arroje cifras más claras.

Transgénero es un término global que define a personas cuya identidad, expresión o conducta no se ajusta a aquella generalmente asociada con el sexo que se les asignó al nacer.

La Subdirección de Asuntos LGBTI cuenta con un 20 por ciento de personas Trans en su equipo de trabajo, es decir 21 personas de 107. Es el equipo más grande en cualquier entidad del Estado en Colombia. Durante el 2021 se entregaron 113 cédulas con cambio de componente, nombre y/o sexo en el marco del ‘Chuchú’ de la cédula a personas trans, con un operador privado.

En 2024 se han entregado 100 cédulas, serán 150 en los primeros cien días de gobierno. Y actualmente hay más de 400 personas Trans y no binarias, pendientes de culminar el trámite que garantizará su identidad y ciudadanía, con un servicio operado por SDIS.

