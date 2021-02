La lucha de dos pacientes con cáncer en tiempos de pandemia

A Johan Corredor, un hombre de 29 años, oriundo del municipio de Albania, en Santander, le cambió la vida en un par de meses cuando fue diagnosticado con leucemia aguda tipo B en diciembre del 2019 -un tipo de cáncer en la sangre de evolución rápida que afecta las células en la médula ósea- y tuvo que enfrentarse a esa enfermedad sin saber que unos meses más tarde, además del tratamiento para la leucemia, también tendría que lidiar con el covid-19.

“Me comenzó un dolor como en el pecho y en diferentes partes del cuerpo. El dolor no paraba y después me empezó a dar taquicardia. Yo no sabía qué era eso. Seguí así con el dolor hasta que llegó un día en el cual me dolía mucho el cuerpo y tuve que ir al hospital”, recuerda Johan sobre esos primeros meses de incertidumbre frente al enigma que deterioraba su salud.



Dos años antes del diagnóstico, Johan llevaba diez años viviendo en Bogotá, en la casa de sus tres hermanos, con sus respectivas familias, en la localidad de Kennedy. Pero, debido a la falta de un trabajo estable para aportar con los gastos en la casa de sus familiares, tuvo que regresar al campo en Santander, en enero de 2016.



Dos años después, en enero del 2018 Johan regresó a la capital porque lo que ganaba en el campo no le alcanzaba para cubrir la cuota de alimentos para su hija de nueve años, fruto de una relación que no prosperó. Los meses transcurrieron sin una mejoría en su situación económica.



A pesar de las dificultades que Johan enfrentaba en esos momentos, su salud nunca fue una de sus preocupaciones. Esto cambió cuando en octubre del 2019, dolores en el pecho y en otras zonas del cuerpo se transformaron en un ir y venir entre hospitales, múltiples exámenes y un diagnóstico que parecía indetectable.

A Johan lo llevaron al hospital de Bosa donde le hicieron un examen en el corazón, que resultó sin anomalías. Le recetaron unas pastillas para la taquicardia y lo enviaron a su casa. Sin embargo, aunque Johan siguió el tratamiento que le formularon, el dolor punzante en el pecho y en sus brazos no desaparecía. Todo lo contrario. Los síntomas empezaron a empeorar.



Comenzaron a aparecer hematomas en su cuerpo. Unos en el lateral del vientre y otros en sus piernas. Los dolores se intensificaron. Johan decidió practicarse unos exámenes de forma particular y el resultado mostró que tenía los niveles de plaquetas muy bajos. Johan llegó por urgencias al hospital el Tunal a finales de octubre del 2019 y estuvo un mes hospitalizado.



Finalmente, Johan fue remitido al Hospital Simón Bolívar en diciembre del 2019. Un oncólogo decidió que, por los síntomas que Johan presentaba, era necesario descartar que se tratara de leucemia y le ordenó un examen que se practica para detectar cáncer en la sangre.

La leucemia es un término general para designar algunos tipos de cáncer en la sangre que comienzan en una célula de la médula ósea. Foto: iStock

El 15 de diciembre de 2019 Johan fue remitido al Instituto Nacional de Cancerología (INC) donde le practicaron los análisis. Estuvo hospitalizado una semana y a la espera del resultado.



Entonces, el 28 de diciembre, Johan finalmente recibió un diagnóstico que no esperaba. “Ese día estaba con mi esposa y una hermana. Yo estaba sentado en una silla. El doctor llegó por un pasillo y me dijo 'la verdad lo lamento, pero usted tiene leucemia. Pero no se vaya a asustar, que lo importante es tratarla'”.



La palabra ‘cáncer’ puede despertar todo tipo de preguntas y temores. Miedo a la muerte, miedo a los efectos secundarios del tratamiento. Pero, en el caso de Johan, no aplicaron ninguna de las anteriores.



“Yo la verdad no me asusté, estaba tranquilo. Tocaba comenzar el tratamiento, la quimio. Eso sí, el doctor me dijo que iba a ser duro. El tratamiento es duro. No sé si mi hermana y mi esposa se pusieron a llorar o no cuando me dijeron lo que tenía. Pero a mí no me dio nada”, recordó.



Tras el diagnóstico, a Johan le informaron que recibiría quimioterapia por vía oral e intravenosa. Para la quimio oral debía tomarse una pastilla cada doce horas todos los días y para la intravenosa debía ser hospitalizado cada quince días. Johan comenzó su tratamiento y con este comenzaron todos sus efectos. El dolor de cabeza inaguantable, los vómitos, la fatiga y la caída del cabello.



Cuando creía que no podía ser más difícil, la pandemia del coronavirus llegó al país y transformó las vidas de todos. Johan tuvo que asistir al INC incluso en los días cuando hubo cuarentena estricta, porque no podía interrumpir su tratamiento a pesar de la inminente amenaza que representaba el virus.



“Fue un poquito duro, porque cuando yo empecé podía ir acompañado, ahora al acompañante no puede pasar de la entrada. Ahí uno se despide y no dejan entrar a nadie. Cuando uno está solo allá adentro, eso es duro”.

Los meses pasaron y su cuerpo se fue acostumbrando al malestar de cada hospitalización y a los efectos de las pastillas. Continuó su tratamiento y cuando parecía que su cuerpo estaba respondiendo muy bien, en agosto del año pasado, Johan asistió a una de sus sesiones de quimioterapia y cuatro días después comenzó a sentir dolor en el pecho, tuvo fiebre y dificultad para respirar.



Al principio pensó que eran los efectos de la quimioterapia, pero luego de una semana en la que no tuvo mejoría, se asustó.



“El día que me iban a hospitalizar (para una de las sesiones de quimio) me hicieron la prueba de covid en cancerología. El 12 de agosto me dijeron que había salido positiva y que no me podían hacer la quimio así porque era muy riesgoso, eso baja mucho las defensas. Entonces, me mandaron a aislamiento 14 días en la casa. Me bajó la fiebre, solo tomaba acetaminofén y aguapanela con limón. No podía automedicarme”.



Cuando a Johan lo diagnosticaron con covid, se le informó que le entregarían a domicilio las pastillas para la quimioterapia oral. Sin embargo, el medicamento nunca llegó. Cuenta que él tenía un mes antes, antes de contagiarse, una autorización para que le enviaran las pastillas a casa de la que no había hecho uso, pero el coronavirus lo hizo inevitable.



Johan no podía asistir a sus sesiones de quimioterapia intravenosa y en ese momento tampoco tenía el medicamento para continuar con la quimioterapia oral. Los avances que se habían logrado con el tratamiento para la leucemia comenzaron a desvanecerse. “Los de la E.P.S me dijeron que como tenía covid me iban a hacer llegar las pastillas a la casa, pero nunca llegaron. Cuando volví al INC me hicieron los exámenes y resulté con recaída”.

La pandemia ha impactado en la lucha contra el cáncer Foto: CORTESÍA

El 20 de octubre del año pasado Johan radicó un derecho de petición en Capital Salud, en el cual se manifestaba que aunque la entrega del medicamento se había autorizado desde el 8 de julio, hasta la fecha no le habían entregado las pastillas. “Nunca nos dieron respuesta. Me dijeron que llegaba por correo o a la casa, pero nunca llegó nada”.



Capital Salud, por su parte, afirmó que "ha venido prestando atención continua al usuario". Pero, Johan insistió en que, a pesar de las autorizaciones, el medicamento nunca llegó a su casa.



A continuación, el comunicado de prensa que emitió la E.P.S:

Finalmente, tras la recaída, el entonces médico tratante de Johan en el INC cambió el medicamento para su quimioterapia oral en diciembre de 2020. La E.P.S autorizó el cambio de medicamento y comenzó a entregar el nuevo medicamento de forma puntual en el domicilio de sus familiares en Bogotá hasta la fecha de hoy y Johan ya se encuentra al día con su tratamiento.



Johan ahora vive en Albania junto a su mamá y su esposa, pero debe viajar a Bogotá cuando tiene sesión de quimioterapia intravenosa.

Y… ¿quién cuida la parte emocional?

Una de las muchas consecuencias que ha dejado la pandemia ha sido el deterioro de la salud mental -debido al encierro y a la falta de compañía- que es un componente vital para el tratamiento de pacientes con cáncer y que muchas veces se pasa por alto.



Para Amparo Ulloa, una mujer de 68 años, dos veces sobreviviente de cáncer de mama, quien además ha estado vinculada con el grupo de apoyo de la Liga Colombiana contra el cáncer durante 28 años, el componente emocional es tan importante como el tratamiento físico para curar la enfermedad.



Amparo fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez en 1992 y tuvo que someterse a 37 sesiones de radioterapia y a dos operaciones muy dolorosas que, además, cambiarían la forma en la que veía a su cuerpo. Para Amparo, las heridas emocionales que surgieron en su proceso de tratamiento fueron las más profundas y las más difíciles de sanar.



“Para todo lo demás están los médicos, los tratamientos, están los exámenes. Pero, ¿y el dolor que estoy sintiendo?, ¿por qué no me hallo?, ¿por qué siento que no puedo avanzar?” fueron algunas de las preguntas que se hacía Amparo mientras atravesaba por el duro proceso de tratamiento contra el cáncer de mama que la aquejaba.

“Estaba deprimida todo el tiempo. Recuerdo mucho la primera vez que me vi al espejo tras la primera operación. Fue muy doloroso. Ver tu cuerpo tan diferente y entender que ese era mi cuerpo ahora fue muy difícil”. Para Amparo, lo que realmente salvó su vida y la ayudó a salir adelante con todo su proceso, fue encontrar refugio y compañía en el grupo de apoyo de la Liga contra el cáncer.



Ahora, como coordinadora del grupo de apoyo, Amparo y todas las mujeres que pertenecen al grupo han tenido que enfrentarse al hecho de que el contacto físico ya no es una opción. El abrazarse y tomarse de las manos para sentir que no están solas han tenido que cambiarse por llamadas telefónicas.



A esto se le suma que, lastimosamente, varias de las mujeres del grupo de apoyo no cuentan ni siquiera con los recursos para participar de las actividades virtuales. Y para muchas, los talleres, las charlas y las conversaciones con las demás eran su única forma de compartir su experiencia con alguien. La única forma de sentirse acompañadas.

“Cuando levantaron la cuarentena muchas me llamaron para decirme que ya no había tantas restricciones, que ya podríamos vernos al fin. Pero la realidad es que no. La pandemia sigue aquí. El virus no se ha ido y todavía no podemos vernos, no hay manera”, contó Amparo, quien a pesar de sus esfuerzos por no perder el contacto con ninguna, entiende mejor que nadie que las llamadas y conversaciones en redes sociales no serán jamás un sustituto de la experiencia interpersonal.



En marzo de este año, Amparo cumplirá un año sin salir de su casa. Todos los controles y citas médicas en su último año han sido virtuales. Además, vive con su mamá, una mujer de 88 años que necesita atención y cuidados las 24 horas del día.



“Hay veces en las que siento que no podré seguir, que la situación me sobrepasa. Pero cuando estoy así, lo que me ayuda a recargar las energías es el baile”, cuenta Amparo, quien antes de la pandemia nunca se perdía de sus clases semanales de rumba.



Tanto Amparo como muchas de las mujeres del grupo de apoyo de la Liga contra el cáncer, la pandemia les arrebató la oportunidad de seguir construyendo lazos vitales para su recuperación, pero no desisten y esperan con ansias el momento en le que puedan encontrarse de nuevo.



VALENTINA LEUDO MEJÍA

Periodista ELTIEMPO.COM