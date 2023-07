Bogotá, al igual que otras ciudades del país, ha tenido diferentes cambios en su arquitectura y, por supuesto, en sus modos de transporte y en artículos u objetos que en determinadas épocas prestaron un servicio a los ciudadanos.



Este es la historia de los trolebús, también conocidos como 'trolley', que operaron desde los años cuarenta hasta 1991.



Estos particulares buses, los cuales funcionaban con energía eléctrica, fueron decisivos para el desarrollo de la ciudad, dado que, después de la muerte del líder político Jorge Eliécer Gaitán, alrededor de 34 tranvías fueron destruidos, lo que trajo consigo grandes costos para la ciudad.

No obstante, Fernando Rojas, experto en movilidad, explicó que esto no habría sido del todo cierto, aunque sí tuvo relevancia a la llegada de los 'trolleys', según Plaza Capital, medio de comunicación del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario.



Después de lo sucedido, Juan Carlos Pérgolis y Jairo Valenzuela, investigadores, en su texto El libro de los buses de Bogotá, citado por Plaza Capital, afirmaron que la Empresa Municipal del Distrito "reemplazó los vehículos incendiados, por 3 buses eléctricos y 16 de gasolina".



Los 'trolleys' o 'trole' fueron operados por la Empresa Distrital de Transportes Urbanos (EDTU), liquidada a finales del año 1991.



La maquinaria de estos recordados buses no funcionaba con combustible, sino que su motor se conectaba a la red eléctrica de la ciudad; por ende, cuando el vehículo transitaba por un barrio en donde hubiera un fallo de electricidad, el bus dejaba de funcionar, según Señal Memoria, archivo de radio y televisión pública nacional.

¿Cómo funcionaban?

Gracias a que el bus iba conectado a través de dos cables aéreos, los cuales tomaban la energía eléctrica de la ciudad, el conductor debía manipular unas tirantas.



Este transporte público hacía distintos recorridos en la ciudad, entre barrios y en vías centrales tanto en el norte como en el sur de Bogotá. Además, cubría la Caracas y la carrera décima.



Los últimos modelos que llegaron fueron en los años 80, provenientes de la Unión Soviética, como un cambio tecnológico, según Señal Memoria.

Del archivo: El último de los trolebuses bogotanos

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS